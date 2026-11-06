Estéreo Picnic 2027: Fechas de artistas y boletería reveladas

Conoce el cartel completo, las jornadas del Estéreo Picnic 2027 con Travis Scott y Charli XCX, y las fechas exactas de preventa y venta de entradas.

La organización del Festival Estéreo Picnic (FEP) 2027 ha hecho oficial la distribución detallada de los artistas para su decimosexta edición, un evento masivo que congregará a estrellas internacionales en tres jornadas consecutivas. La agenda se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de marzo en el emblemático Parque Simón Bolívar de Bogotá, ofreciendo una experiencia musical diversa que abarca géneros como el rock, la electrónica y el urbano.

Lineup Estéreo Picnic 2027 por Jornada

El viernes 19 de marzo arrancará la celebración con Charli XCX y The Neighbourhood como cabeza de cartel principal, seguidos por la leyenda electrónica británica The Prodigy. Esta jornada también incluirá presentaciones de Fontaines D.C., Raye, The Avalanches, Lola Índigo, Marlon Hoffstadt, Boys Noize y Tiga, garantizando una mezcla vibrante de sonidos alternativos y electrónicos.

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El sábado 20 de marzo trasladará el foco hacia la fusión de ritmos urbanos con rock, metal y música alternativa, liderado por Arcángel, Avenged Sevenfold y Rawayana. Se unen a esta programación artistas de alto perfil como Amelie Lens, Khruangbin, Nina Kraviz, The War on Drugs, Kasabian, Él Mató a un Policía Motorizado, Amaia y Yung Cister, consolidando una oferta variada para todos los gustos.

El domingo 21 de marzo cerrará el festival con una fuerza imparable encabezada por Travis Scott, David Guetta, Milo J y Sombr. A estos grandes nombres se sumarán Cage the Elephant, Lola Young, Four Tet, Leon Bridges, Bicep, Sammy Virji, Midnight Generation, Nicola Cruz y Austin TV para despedir la decimosexta edición del evento cultural más importante del país.

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Fechas de Venta de Boletos 2027

La organización ha anunciado un calendario estricto para la adquisición de entradas, diseñado para priorizar a clientes bancarios específicos antes de la apertura al público general. La preventa exclusiva estará disponible únicamente para clientes de los Bancos Aval -Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas-, así como para usuarios de la billetera digital Dale!, comenzando el lunes 9 de noviembre a las 9:00 a. m.

Para el resto del público, la venta general se activará el miércoles 11 de noviembre a partir de las 9:00 a. m. y permanecerá abierta hasta agotar existencias. Todos los interesados podrán realizar sus compras de manera segura y oficial a través de la plataforma Ticketmaster.co, asegurando así la validez de sus entradas para ingresar al Parque Simón Bolívar durante las tres jornadas.

Impacto Cultural y Logístico en Bogotá

La confirmación de artistas de la talla de Travis Scott y Charli XCX para la edición de 2027 posiciona al evento como un referente global en la escena del entretenimiento. La estrategia de programación, que divide los géneros por días, busca optimizar la experiencia del asistente y gestionar los flujos de concurrencia en una de las ubicaciones icónicas de la capital colombiana.

La disponibilidad de boletos en preventa bancaria refleja una alianza estratégica clave para fomentar el consumo local y facilitar el acceso mediante medios digitales consolidados. La organización mantiene un compromiso con la transparencia en la distribución de entradas, eliminando barreras de acceso para los fanáticos que deseen asegurar su lugar en una de las citas musicales más esperadas del año.