La Secretaría de Medio Ambiente ofrece 400 cirugías gratis en el Expopet de Medellín. Conoce requisitos, horarios y cómo adoptar animales este domingo.

La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín organiza una jornada especial de esterilización gratuita para mascotas este domingo, como parte del evento Expopet. Esta actividad se llevará a cabo en el centro de eventos ubicado en la Plaza Mayor de la capital antioqueña.

Detalles de la Esterilización Gratuita en Expopet

El proceso inicia desde las 6:00 de la mañana, momento en el que las puertas del centro de eventos abrirán sus puertas para recibir a los ciudadanos. La cantidad de cupos disponibles es limitada, ya que solo se esterilizarán 400 animales durante este evento. Debido a la alta demanda prevista, se recomienda puntualidad para asegurar la participación.

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La administración municipal ha establecido criterios claros para asignar los cupos. Se dará prioridad absoluta a los propietarios de perros y gatos que residan en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 de la ciudad. Este enfoque busca garantizar que las familias en situación de vulnerabilidad económica puedan acceder a este servicio de salud animal sin coste alguno.

Requisitos Obligatorios para Participar

Para poder recibir la cirugía de esterilización, los propietarios deben cumplir con una serie de exigencias documentales estrictas. Cada animal debe tener una copia del recibo de servicios públicos que demuestre la dirección del hogar, así como el documento de identidad del responsable a cargo.

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Es fundamental presentar ambos documentos para completar el registro. Si los interesados no cumplen con alguno de estos requisitos, no se les podrá realizar el procedimiento a las mascotas. La falta de alguno de estos papeles invalidará la solicitud en el lugar, por lo que es necesario tener todo listo antes de llegar a las instalaciones.

Jornada de Adopción y Tenencia Responsable

Elizabeth Coral Duque, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal de Medellín, destacó que la actividad reúne servicios gratuitos de esterilización junto con oportunidades de adopción. El objetivo es reconocer los beneficios del vínculo entre humanos y animales, promoviendo un entorno responsable y lleno de afecto.

Además de la esterilización, habrá un espacio dedicado a la adopción de perros y gatos. Los interesados podrán acercarse durante todo el domingo al área adecuada de Plaza Mayor para conocer a los animales que buscan un hogar. Se brindará orientación sobre los requisitos necesarios para adoptar y así conformar nuevas familias.

Apoyo Emocional y Salud Mental en La Perla

El evento también incluye un espacio de apoyo asistido con perros en la zona de La Perla. Desde las 9:00 de la mañana, los visitantes podrán compartir con los animales, acariciarlos e interactuar con ellos como parte de una experiencia de bienestar emocional.

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Esta interacción irá de la mano con profesionales de la salud mental para brindar acompañamiento y realizar actividades pedagógicas. La iniciativa busca fortalecer el proceso de salud mental en la ciudad, integrando el cuidado del bienestar animal con el bienestar psicológico de las personas.