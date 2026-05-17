Estéticas y seguridad no van por separado: alerta sobre procedimientos en centros con registro inhabilitado

Después de que Yulixa Toloza se fuera de quicio después de un procedimiento estético en Bogotá, el artículo alerta sobre los peligros y precauciones que los pacientes deben tener en cuenta cuando se dedican a centros con registro inhabilitado o no cumplen con las condiciones establecidas para tratar a los pacientes. Se ofrece información sobre cómo verificar la autorización del lugar y cómo proteger tanto a su salud como a la seguridad estética.

Yulixa Toloza sigue desaparecida luego de procedimiento estético en Bogotá. La mujer, de 52 años, fue reportada como desaparecida después de acudir a un centro estético en el barrio Venecia, en colegios profesionales de salud (REPS), que habilita a los prestadores para realizar procedimientos que implican riesgos médicos.

Antes de pagar una cita o dejarse llevar por una promoción en redes sociales, hay varios puntos que cualquier paciente debería revisar. Además, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha recomendado a los ciudadanos revisar previamente las IPS habilitadas para procedimientos estéticos y realizarse los exámenes necesarios antes de una cirugía o intervención





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