Estonia instala sistemas fijos de detección y vigilancia antidrones en el sureste del país

Estonia ha instalado los primeros sistemas fijos de detección y vigilancia antidrones en el sureste del país, en la frontera con Rusia, después de los últimos incidentes registrados en la nación báltica con drones ucranianos desviados supuestamente por Rusialos sistemas se han instalado en tres tramos de la frontera terrestre del sureste de EstoniaEstos dispositivos se desplegarán en el resto de la frontera terrestre durante este año, indicó el ministerio estonio del Interior.

Estonia ha instalado los primeros sistemas fijos de detección y vigilancia antidrones en el sureste del país, en la frontera con Rusia, después de los últimos incidentes registrados en la nación báltica con drones ucranianos desviados supuestamente por Rusialos sistemas se han instalado en tres tramos de la frontera terrestre del sureste de Estonia Estos dispositivos se desplegarán en el resto de la frontera terrestre durante este año, indicó el ministerio estonio del Interior.avanzamos hacia una red antidrones que cubra toda Estonia "los recientes incidentes con drones muestran que hemos evaluado las amenazas de forma muy realista", dijo el ministro del Interior, Hanno Pevkur.

"Nuestra frontera oriental está bien protegidaEn las zonas donde todavía no hay sistemas fijos de vigilancia o donde se requiere mayor atención de momento se utiliza nuevos sistemas móviles de vigilancia.un dron se estrelló contra la chimenea de una central eléctrica cerca de la frontera entre Estonia y Rusia , y hace algo más de una semana otro fue derribado sobre el país báltico por un caza de la OTAN que despegó de una base aérea en Lituania.la mayoría de los incidentes en los países bálticos eran aparatos lanzados por Ucrania contra Rusi





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