El presidente Abelardo de la Espriella presenta la estrategia D.I.O.S. para renovar la formación del SENA, enfocándose en digitalización e innovación para cumplir 70 años en 2027 con impacto real en el mercado laboral colombiano.

El presidente Abelardo de la Espriella presentó la estrategia D.I.O.S. durante la Cumbre Patria Milagro SENA realizada en Barranquilla. Este anuncio estratégico tiene como objetivo principal transformar la entidad para que cumpla 70 años en 2027 con una oferta educativa moderna y alineada a las necesidades actuales del país.

La Estrategia D.I.O.S. y sus cuatro ejes fundamentales

La iniciativa propuesta por el mandatario se estructura en cuatro componentes clave que guiarán la transformación institucional del SENA. Las siglas D.I.O.S. corresponden a Digitalización, Innovación, Oferta Pertinente y Sostenibilidad. Esta estructura busca responder a los cambios acelerados que experimentan el mercado laboral y las actividades productivas en Colombia.

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El primer eje de la estrategia D.I.O.S. es la Digitalización. Abelardo de la Espriella destacó que la formación debe incorporar nuevas herramientas de enseñanza y ampliar los conocimientos tecnológicos de los aprendices. Esta adaptación es crucial ante la expansión de la automatización y la inteligencia artificial en los entornos de trabajo contemporáneos.

El segundo componente se centra en la Innovación. El mandatario planteó que el SENA debe estrechar su relación con las universidades, los centros de investigación y las empresas privadas. El objetivo es garantizar que los conocimientos científicos y tecnológicos desarrollados puedan trasladarse efectivamente a los procesos productivos, fábricas y talleres del país.

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Oferta Pertinente y Sostenibilidad como pilares estructurales

La Oferta Pertinente constituye el tercer eje de la estrategia D.I.O.S. Esta propuesta consiste en adaptar los programas de formación a las características económicas y laborales específicas de cada región colombiana. Se reconoce que las necesidades de un trabajador en una zona agrícola difieren significativamente de las de alguien en una ciudad industrial.

El cuarto pilar es la Sostenibilidad. Abelardo de la Espriella señaló que los programas deben contar con recursos suficientes para mantenerse en el tiempo. Las iniciativas institucionales no pueden depender únicamente de anuncios públicos sin una base financiera sólida que garantice su continuidad y calidad a largo plazo.

Revisión de programas y fortalecimiento con el sector empresarial

Una parte central del discurso del mandatario fue la necesidad de revisar los programas de formación actuales. Se propuso fortalecer la participación activa de las empresas en la preparación de los aprendices. Las compañías deben involucrarse en la definición de perfiles ocupacionales, la revisión curricular y la evaluación de conocimientos.

El Gobierno considera a los empresarios como los mejores aliados del SENA. Su participación directa permite alinear la formación con las necesidades reales de personal especializado y las dificultades para encontrar trabajadores calificados. Las prácticas empresariales se presentan como fundamentales para adquirir experiencia práctica.

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Para que esta alianza funcione, los aprendices deben llegar con una preparación adecuada. La integración de teoría y práctica en entornos reales de negocio complementa los conocimientos recibidos en el aula, permitiendo a los jóvenes conocer el funcionamiento de las organizaciones de manera integral.

Impacto real y próximos pasos hacia 2027

La estrategia D.I.O.S. busca que el SENA continúe preparando a los colombianos para el trabajo con estándares actualizados. Los componentes no deben quedarse en declaraciones de intenciones, sino implementarse con respaldo fiscal y planificación estricta. El éxito dependerá de la ejecución coordinada con todos los actores mencionados.

Con estos cambios estructurales, el SENA se prepara para enfrentar los retos de los próximos años. La actualización tecnológica y la vinculación sectorial son esenciales para mantener la relevancia de la institución. El cumplimiento de los objetivos establecidos impactará directamente en la empleabilidad y el desarrollo productivo nacional.