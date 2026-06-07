Estrategias y tensiones a dos semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Análisis de las movidas de los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda y la búsqueda de votos de centro para el balotaje.

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ajustan sus estrategias para captar los votos del centro, un sector que podría definir el resultado.

Según analistas, alrededor de 3 millones de sufragios de otros candidatos y votos en blanco están en juego. La abstención en la primera vuelta fue del 45,09%, lo que indica que aún hay un margen importante de votantes indecisos. Mientras tanto, las tensiones entre las campañas se intensifican, con críticas cruzadas y acusaciones de fraude que, aunque no han sido probadas, marcan el clima político.

La campaña de Abelardo de la Espriella busca mantener el impulso de su victoria en primera vuelta, pero sin desdibujar su perfil de derecha. El candidato ha delegado un rol protagónico a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien ha salido a desmentir versiones sobre la eliminación de subsidios y a posicionarse como garante de los derechos individuales.

Expertos como Yann Basset advierten que buscar el centro puede ser arriesgado, ya que podría alejar a los votantes más radicales del uribismo. Por su parte, Iván Cepeda enfrenta desafíos internos tras quedar en segundo lugar, un resultado que su equipo no esperaba.

La renuncia de Pilar Rueda, esposa del candidato, a la UIA de la JEP un día después de las elecciones, y los comentarios del senador electo Enrique Gómez, quien calificó a Cepeda y al presidente Petro de 'bandidos', han añadido tensión. Las estrategias de ambos candidatos se centran en consolidar sus bases sin perder a los moderados.

Mientras De la Espriella apuesta por la figura de Restrepo y evita acuerdos con partidos tradicionales, Cepeda intenta reavivar su discurso de cambio, pero con pasos en falso como la acusación sin fundamento de que De la Espriella se 'robó' la camiseta de la Selección Colombia. Analistas como Margarita María Orozco y Luisa Lozano coinciden en que la clave está en cómo administrar el momentum sin desdibujar la imagen construida en primera vuelta.

La polarización se refleja en cada declaración, y los próximos debates serán cruciales para definir quién logra conquistar a los votantes del centro





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