Estrecho de Ormuz Abierto: Alivio Energético y Fortalecimiento del Peso Colombiano

El ministro de Exteriores iraní anunció la apertura total del estrecho de Ormuz hasta el 22 de abril, generando optimismo en los mercados energéticos. El dólar en Colombia cae por segunda vez esta semana ante las señales de distensión y la expectativa de un acuerdo entre Irán y EE.UU.

El anuncio del ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchí, sobre la plena apertura del estrecho de Ormuz hasta el próximo miércoles 22 de abril, fecha de vencimiento del alto al fuego vigente entre Irán y Estados Unidos , ha generado un impacto significativo en los mercados energéticos . Este corredor, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y que mueve billones de dólares en cuestión de minutos, había sido un foco de tensión.

La ruta anunciada por Teherán contempla dos carriles: uno de entrada desde el mar de Omán hacia el golfo Pérsico, y otro de salida en sentido inverso. La reactivación del tránsito en Ormuz representa un gesto concreto de distensión, especialmente después de que la tensión previa había limitado el tráfico de buques desde el inicio de las negociaciones entre Washington y Teherán. El acuerdo marco entre ambas potencias se firmó el pasado 8 de abril, estableciendo diez condiciones. No obstante, los bombardeos israelíes sobre territorio libanés persistieron tras la firma, resultando en más de 2.200 fallecidos según autoridades libanesas, lo que provocó una disminución en el tráfico por el estrecho en lugar de su normalización. El comunicado de este viernes busca mitigar esta disparidad entre lo acordado y la realidad operativa. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. El presidente Donald Trump expresó su optimismo a través de su red social Truth Social, combinando la visión comercial con la diplomacia. Declaró que el estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero enfatizó que el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto exclusivamente para Irán hasta que la transacción entre ambos países se complete al 100%. Trump anticipa que este proceso será ágil, dado que la mayoría de los puntos clave ya han sido negociados. La postura estadounidense es dual: por un lado, reconoce la apertura del estrecho como un avance positivo; por otro, mantiene medidas restrictivas impuestas tras el fracaso de las negociaciones del sábado anterior en Islamabad, donde Pakistán fungió como mediador. Esta postura refleja la creencia de Washington de que un acuerdo de paz definitivo, que incluiría la reapertura permanente de Ormuz, podría materializarse antes del próximo miércoles. La magnitud de la incertidumbre que había afectado al mercado se resume en la importancia estratégica de Ormuz. No se trata solo de un paso marítimo, sino de un cuello de botella vital para el suministro energético de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak e Irán. Cualquier restricción, ya sea real o percibida, tiene un impacto directo en el aumento de los precios del crudo. La declaración de apertura emitida por Araqchí funciona como una válvula de escape para esta presión, aunque los analistas advierten que la estabilidad del corredor dependerá de la concreción del acuerdo entre Irán y Estados Unidos antes de la expiración del alto al fuego. La caída del dólar en Colombia este viernes, rompiendo a la baja el piso de los $3.600 por segunda ocasión esta semana, parece estar directamente influenciada por estas dinámicas internacionales en los mercados energéticos y las señales de distensión. La noticia de la apertura del estrecho de Ormuz y las declaraciones de distensión entre Irán y Estados Unidos suelen tener un efecto calmante en los mercados globales, lo que puede traducirse en una apreciación de las monedas de economías emergentes frente al dólar estadounidense. La expectativa de una mayor estabilidad en el suministro de petróleo y la reducción de tensiones geopolíticas pueden disminuir la demanda de activos refugio como el dólar, favoreciendo a otras divisas. El hecho de que esta sea la segunda vez esta semana que el dólar colombiano cae por debajo de los $3.600 sugiere una tendencia de fortalecimiento local, impulsada por factores externos que reducen la aversión al riesgo en los mercados internacionales. La convergencia entre la noticia energética y la apreciación del peso colombiano subraya la interconexión de los mercados financieros globales y cómo eventos en regiones distantes pueden tener repercusiones directas en economías específicas. La clave para la continuidad de esta tendencia favorable al peso colombiano radicará en la consolidación del acuerdo entre Irán y Estados Unidos y la consecuente estabilización del mercado energético





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