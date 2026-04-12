Estructuras Criminales del Valle de Aburrá Piden Reactivar Diálogos de Paz Tras Controversia en Cárcel de Itagüí

Voceros de estructuras criminales solicitan al Gobierno Nacional levantar la suspensión de los diálogos de paz urbana luego del escándalo por la fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí, argumentando que los hechos deben analizarse estructuralmente y no reducirse a responsabilidades individuales. Rechazan señalamientos y reiteran su compromiso con el proceso.

Voceros de las estructuras criminales del Valle de Aburrá han solicitado al Gobierno Nacional la reapertura de los diálogos suspendidos en la mesa de paz urbana . Esta petición surge a raíz del revuelo mediático y la polémica generada por la celebración de una fiesta vallenata dentro de las instalaciones de la cárcel de Itagüí.

A través de un comunicado público, los líderes de estas organizaciones, quienes se encuentran participando en el Espacio de Diálogo Sociojurídico de Paz Urbana, expresaron su profunda preocupación y su firme deseo de que se retomen las conversaciones. El comunicado enfatiza la necesidad de analizar los eventos ocurridos, argumentando que no deben ser reducidos a meras responsabilidades individuales, sino que deben ser entendidos como parte de una problemática estructural que afecta al sistema penitenciario en su conjunto. Esta postura refleja una perspectiva que busca comprender la situación en su complejidad, reconociendo las múltiples aristas que la conforman y evitando simplificaciones que puedan obstaculizar la búsqueda de soluciones duraderas.\El documento emanado de los voceros criminales expresa un sentimiento de pesar por el daño que el incidente ha causado a la confianza depositada tanto por la sociedad como por el Gobierno Nacional. Se reconoce la importancia de mantener la credibilidad en el proceso de diálogo y se lamenta profundamente cualquier acción que pueda socavarla. Además de este reconocimiento, el comunicado incluye una enérgica defensa ante lo que se califican como “señalamientos calumniosos” provenientes de actores políticos locales. Se denuncia la utilización de la situación para fines políticos, acusando a estos actores de instrumentalizar los acontecimientos para desprestigiar el proceso de paz y a sus participantes. Los voceros también expresaron su preocupación por las afectaciones sufridas por sus entornos familiares, lo cual refleja la delicada situación personal que enfrentan los implicados en estos diálogos y la importancia de proteger su integridad en un contexto de alta sensibilidad social y política. La intención de continuar en el proceso de paz urbana se reitera, subrayando el compromiso de estas estructuras con la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.\En un claro llamamiento a la acción, los voceros instan directamente al Presidente de la República a levantar la suspensión de los diálogos de paz urbana. Su postura es clara y contundente: continuarán ejerciendo su función de voceros con responsabilidad, evitando cualquier acción que pueda debilitar el trabajo realizado hasta el momento. Se comprometen a prevenir la repetición de eventos similares al de la fiesta vallenata, reconociendo la necesidad de mantener un comportamiento que no comprometa la confianza depositada en el proceso. La solicitud de reactivación de los diálogos evidencia la voluntad de las estructuras criminales de perseverar en la búsqueda de la paz, a pesar de las adversidades y las críticas. Este gesto subraya la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación y negociación, incluso en momentos de crisis, para evitar que el conflicto se agrave y para avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa y pacífica. La resolución de este impasse es crucial para el futuro del proceso de paz urbana y para la estabilidad de la región





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