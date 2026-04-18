Estudiante de UniMinuto es apuñalado fatalmente en estación de Transmilenio en Bogotá

Un trágico suceso enluta a la comunidad académica y genera alarma en la capital colombiana. Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, estudiante de Ingeniería de Sistemas de UniMinuto, fue atacado violentamente en una estación de Transmilenio, lo que reabre el debate sobre la seguridad en el transporte público y los entornos universitarios.

La noche del miércoles en Bogotá se vio empañada por un acto de violencia que cobró la vida de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas , un joven estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Corporación UniMinuto. El trágico suceso tuvo lugar en la estación de Transmilenio adyacente a la universidad, un lugar que se espera sea un refugio seguro para miles de ciudadanos, pero que una vez más se ha convertido en escenario de un crimen que sacude a la capital.

Tanto la empresa de transporte masivo como la institución educativa confirmaron el lamentable fallecimiento del estudiante, expresando su más profundo rechazo ante este episodio que reaviva la preocupación por la seguridad en el sistema y en los alrededores de los centros de estudio. La Corporación UniMinuto emitió un comunicado cargado de dolor y solidaridad, manifestando su consternación por la pérdida de uno de sus estudiantes. La institución calificó el hecho como repudiable y lo interpretó como un reflejo de la grave situación de inseguridad que aflige no solo a la comunidad académica, sino a toda la ciudad. En su pronunciamiento, UniMinuto enfatizó que la violencia no puede seguir truncando la vida ni los sueños de los jóvenes, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades para que aceleren las investigaciones, identifiquen a los responsables y los lleven ante la justicia. Este caso no solo deja una familia destrozada, sino que se suma a una lista creciente de incidentes que exigen medidas efectivas y contundentes para garantizar la seguridad de todos los bogotanos, especialmente de aquellos que se movilizan diariamente en el sistema de transporte masivo. Más allá del dolor inmediato y la exigencia de justicia, el fallecimiento de Fredy Santiago Guzmán reabre una discusión fundamental y persistente: la seguridad en Bogotá. Las estaciones de transporte masivo y los sectores aledaños a las universidades son puntos neurálgicos donde miles de estudiantes transitan a diario. La academia ha insistido en la necesidad imperante de fortalecer la presencia institucional en estas zonas, pero sobre todo, en la urgencia de mejorar las estrategias de prevención y garantizar condiciones seguras para quienes dedican su vida al estudio y al trabajo en la ciudad. La preocupación ciudadana y de los usuarios del sistema de Transmilenio es palpable ante la vulnerabilidad que estos espacios, teóricamente seguros, han demostrado tener. Mientras tanto, las autoridades se encuentran inmersas en la recolección de pruebas y en la identificación de los perpetradores de este crimen que ha generado indignación y dolor en la sociedad colombiana, demandando acciones contundentes que vayan más allá de las palabras y se traduzcan en resultados tangibles para la seguridad de todos





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