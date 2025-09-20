Estudiantes afectados con soda cáustica en Riohacha son dados de alta

Dieciséis estudiantes de la Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione en Riohacha, La Guajira, fueron dados de alta tras ser afectados por hidróxido sódico (soda cáustica) durante un incidente escolar. Las autoridades investigan las circunstancias del evento.

Tras el proceso de evaluación médica en los centros asistenciales, los 16 estudiantes afectados por hidróxido sódico, comúnmente conocido como soda cáustica , en la Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione, en Riohacha , La Guajira , fueron dados de alta. Este incidente, que ocurrió durante una actividad escolar, provocó la preocupación de la comunidad educativa y movilizó a los servicios de emergencia locales.

El rápido actuar de los profesionales de la salud y la ausencia de lesiones graves en la mayoría de los estudiantes permitieron una pronta recuperación y el retorno a sus hogares. La situación generó una importante reflexión sobre la seguridad en los entornos escolares y la necesidad de protocolos rigurosos para el manejo de sustancias químicas, especialmente en laboratorios y clases de ciencias. La respuesta coordinada de las autoridades y el personal médico demostró la capacidad de la ciudad para afrontar situaciones de emergencia, aunque también puso de manifiesto la vulnerabilidad a la que pueden estar expuestos los estudiantes en determinadas circunstancias.\El secretario de Educación del Distrito, Mario Cuan, proporcionó detalles sobre la situación, informando a EL HERALDO que “el parte médico de esta emergencia es satisfactorio”. Explicó que tres menores fueron atendidos en la clínica Renacer. “Afortunadamente no presentaron lesiones graves, fueron atendidos y se mantuvieron en observación, luego se les dio salida al no presentar complicaciones”. El funcionario también detalló que los 13 estudiantes restantes, incluyendo al estudiante que roció el líquido, fueron dados de alta de la clínica Cedes y pudieron regresar a sus hogares. La rápida actuación de los equipos médicos y la aplicación de los protocolos establecidos contribuyeron a la pronta recuperación de los estudiantes afectados. La investigación posterior buscará determinar las causas exactas del incidente y establecer las responsabilidades pertinentes para prevenir futuros accidentes similares en el futuro. La comunidad educativa, por su parte, ha expresado su apoyo a los estudiantes y sus familias, así como su compromiso de colaborar con las autoridades en la implementación de medidas de seguridad más estrictas.\Según la información recabada, los hechos se desencadenaron luego de que estudiantes del grado décimo realizaran un experimento durante una clase de química. Al concluir la actividad, los recipientes que contenían el líquido inflamable quedaron expuestos. Posteriormente, estudiantes de otros grados ingresaron al salón y uno de ellos roció la sustancia. Las autoridades locales han asegurado que la clase de química fue preparada con todas las precauciones necesarias y que se tomaron las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los estudiantes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional La Guajira y la Policía de Infancia y Adolescencia asumieron la investigación del caso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las acciones correctivas necesarias para prevenir incidentes similares en el futuro. La atención de las autoridades se centra en la evaluación de los protocolos de seguridad existentes en la institución educativa y en la implementación de medidas adicionales para proteger a los estudiantes y al personal docente





elheraldoco

Riohacha La Guajira Soda Cáustica Accidente Escolar Estudiantes

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

