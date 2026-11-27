Estudiantes de La Plata enfrenta a Palmeiras este sábado en la final de la Copa Libertadores 2026 en el Centenario de Montevideo. Miles de hinchas viajaron para buscar el quinto título del Pincha.

Estudiantes de La Plata disputará este sábado un nuevo capítulo histórico en la Copa Libertadores. El club pincha buscará conquistar su quinta copa continental en la final programada para el 30 de mayo de 2026, con inicio a las 3:00 p.m. hora de Colombia. El duelo se celebrará en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Este encuentro representa la oportunidad de cerrar un ciclo de expectativas para la nueva generación de seguidores que no han vivido un campeonato continental reciente.

Trayectoria Histórica Del Club Pincha En Sudamérica

Estudiantes posee un legado de gloria que se consolidó durante la última mitad del siglo veinte. La entidad alcanzó su apogeo a finales de los años sesenta, cuando logró un triplete continental sin precedentes. Los títulos de 1968, 1969 y 1970 fueron consecutivos, estableciendo un récord que perdura en la memoria colectiva. El equipo de la ciudad de La Plata demostró una superioridad técnica y táctica que definió una era dorada en el fútbol sudamericano.

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La narrativa de la institución se vio interrumpida por un largo período sin éxitos continentales. No fue hasta el año 2009 cuando los aficionados pudieron celebrar nuevamente. En aquella ocasión, Estudiantes venció al Cruzeiro para obtener su cuarta Libertadores. Han transcurrido diecisiete años desde aquella hazaña, creando un vacío de trofeos que la directiva y los hinchas desean llenar urgentemente.

Dinámica De Viaje Y Movilización De Los Aficionados

La movilización masiva comenzó desde el viernes, con la salida de miles de seguidores hacia Uruguay. Se estima que cerca de 30.000 aficionados cruzaron el Río de la Plata para apoyar al equipo en territorio hostil. La mayoría utilizó los servicios de buquebus, que operan con diversas capacidades de asientos. Embarcaciones como el Francisco Papa, reconocida por su tradición, transporta hasta 1.000 personas por viaje.

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Otras unidades más modernas, como los ferris eléctricos, tienen una capacidad mayor, pudiendo montar hasta 2.100 pasajeros. A bordo, el ambiente festivo recordó las descripciones literarias de Roberto Fontanarrosa. Los hinchas saltaban, cantaban arengas y agitaban banderas con una intensidad que reflejaba el peso de la historia. La ciudad de La Plata, con sus aproximadamente 793.000 habitantes según el Censo de 2026, ha volcado su pasión hacia este único evento.

Contraste De Plantillas Y Valor De Mercado

El encuentro presenta una disparidad económica notable entre los contendientes. El plantel de Estudiantes está valorizado en 54,78 millones de euros. Esta cifra resulta significativa al compararla con la valoración de su rival, Palmeiras. La escuadra brasileña cuenta con una plantilla valorada en 218,58 millones, casi cuatro veces el valor del equipo argentino. Esta diferencia refleja las dinámicas actuales del mercado de transferencias en la CONMEBOL.

Pese a la brecha financiera, el factor experiencia y la localía en Montevideo juegan roles clave. Estudiantes no es un novato en esta competencia. Con cuatro coronas previas, el club conoce las presiones de las finales. Palmeiras, por su parte, anhela su cuarta estrella continental. El equipo brasileño ya ha levantado la copa en 1999, 2020 y 2021, consolidándose como una potencia moderna.

Contexto Local Y Rivalidad En La Plata

En su ciudad natal, La Plata alberga dos equipos de gran importancia histórica: Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata. La demografía urbana de la ciudad, planificada y ordenada, no supera el millón de habitantes. No existen datos oficiales definitivos sobre qué club cuenta con más simpatizantes. Escritores como Eduardo Sacheri han sugerido que la preferencia se reparte casi por igual entre ambas instituciones.

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El Pincha mantiene una ventaja palmarés histórica que influye en su identidad. Además de la Copa Libertadores, Gimnasia es otro referente deportivo de la región. Sin embargo, el peso de los títulos continentales de Estudiantes, sumados a su reciente final, concentra la atención mediática. El estadio Centenario de Montevideo será el escenario donde se definirá si el mito del quinto título se convierte en realidad para una generación que aún espera ver a su equipo coronarse.