Estudiantes de Córdoba, Sucre y Antioquia compiten en las Olimpiadas Matemáticas de la UC

847 estudiantes de 62 instituciones de tres departamentos colombianos participaron en la décima edición de las Olimpiadas Matemáticas de la Universidad de Córdoba, organizada por el departamento de Matemáticas y Estadística.

Un total de 847 estudiantes de 62 instituciones educativas de los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia, participaron en la décima edición de las Olimpiadas Matemáticas de la Universidad de Córdoba. Esta iniciativa promueve el pensamiento lógico, identifica talentos escolares y despierta el interés por las ciencias básicas entre las nuevas generaciones.

La estructura de la competencia académica

La Universidad de Córdoba, a través del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Facultad de Ciencias Básicas, organizó la competencia en dos etapas. La primera fase fue virtual y se llevó a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre. Este proceso permitió seleccionar a los participantes que avanzaron a la jornada presencial del 30 de octubre. En esa fecha, los estudiantes realizaron las pruebas clasificatorias y la evaluación final.

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El objetivo de estas pruebas fue definir los cuatro primeros puestos en las categorías de juegos lógicos y grados sexto a undécimo. La estructura de dos etapas garantizó una selección rigurosa de los jóvenes con mayor destreza matemática en la región. Esta metodología ha permitido consolidar el evento como un referente académico en el noroccidente colombiano.

Visión académica y formación científica

El profesor Carlos Alberto Banquet, coordinador de las Olimpiadas, destacó la respuesta de las instituciones educativas y el crecimiento que ha tenido esta iniciativa durante sus diez ediciones. Señaló que el propósito principal es identificar jóvenes con aptitudes e interés por las matemáticas. Además, busca fortalecer nuevos semilleros científicos y motivar a los estudiantes.

La motivación incluye incentivar a los estudiantes a considerar la formación universitaria en áreas del conocimiento fundamentales para el desarrollo regional. Este enfoque estratégico busca alinear el talento local con las oportunidades de estudio superior. El coordinador subrayó la importancia de mantener el impulso en la educación matemática básica.

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Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Básicas, Luis Arturo Alcalá Varilla, reconoció el trabajo de los docentes y el acompañamiento de las familias en la formación de los participantes. También destacó la importancia de acercar a los jóvenes a disciplinas como matemáticas, estadística, física, química, biología y geografía. Estos programas son ofrecidos directamente por la Universidad de Córdoba para ampliar las opciones de formación.

El jefe del Departamento de Matemáticas y Estadística, Ricardo Guzmán Navarro, resaltó la participación de los colegios y el compromiso de los docentes. Estos profesionales impulsan la formación matemática desde las aulas, un esfuerzo necesario para mejorar los indicadores educativos. Su intervención subraya el valor institucional en la educación preuniversitaria.

Resultados en la categoría de juegos lógicos

En la categoría de juegos lógicos, el primer puesto fue para Laura Sofía Pacheco Pérez, del Gimnasio Nuevo Milenio. El segundo lugar lo ocupó Felipe Cumplido, de la Institución Educativa Camilo Torres. El tercer puesto fue para María José Ochoa, de la Escuela Normal Superior.

El cuarto lugar en esta categoría correspondió a Jesús Daniel Hernández Marzola, del Colegio Kilómetro 12. Estos resultados reflejan la alta competencia en razonamiento lógico dentro de la región. Los estudiantes demostraron habilidades superiores en resolución de problemas abstractos.

Distinciones por grados escolares

En grado sexto, el primer lugar lo obtuvo Santiago Marenco Palencia, de la Fundación Educativa de Montelíbano. El segundo puesto fue para Abraham Elías González Vélez, del Colegio La Salle. Amy Arrieta Martínez, de la Fundación Educativa de Montelíbano, se ubicó en el tercer lugar.

Luis Felipe Segura Angulo, también de la Fundación Educativa de Montelíbano, obtuvo el cuarto lugar en sexto grado. En grado séptimo, Jhosimar Herrera Gómez, de la Institución Educativa San Francisco, fue el ganador. Luis Gabriel Marchena Sandoval, de la Fundación Educativa de Montelíbano, ocupó el segundo lugar.

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Santiago Yesid Eusse Soto, del Colegio La Salle, logró el tercer puesto en séptimo grado. Nathaly López Argel, de la Institución Educativa Marceliano Polo de Cereté, terminó en cuarto lugar. En grado octavo, Samuel Elías Acosta Angulo, del Colegio La Salle, ganó el primer puesto.

Dilan Hernández Madariaga, de la Institución Educativa Juan XXIII, fue el segundo en octavo. Ángel Miguel Sierra Teherán, del Colegio La Salle, obtuvo el tercer lugar. José David Ortiz Tangarife, de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, cerró el top cuatro en este grado.

En grado noveno, Salomón Castellanos Marín, del Colegio La Salle, ocupó el primer puesto. Jorge Isaac Cogollo Rocha, del Colegio Evangélico La Esperanza, obtuvo el segundo lugar. Mariana Causil Bertel, de la Fundación Educativa de Montelíbano, fue tercera.

Guadalupe Bedoya Duarte, de la misma institución, obtuvo el cuarto lugar en noveno. En grado décimo, Jhoan Enrique Medrano Oviedo, de la Institución Educativa Mercedes Ábrego, ganó. Nazir Berrío Díaz, del INEM, fue segundo, y Luis Camilo Mateus Banquett, del Colegio Nuestra Señora del Carmen, tercero.

Jesús David Montaño Jiménez, del Colegio La Salle, ocupó el cuarto lugar en décimo grado. Finalmente, en grado undécimo, José Alfredo Solar Fabra, de la Institución Educativa Victoria Manzur, obtuvo el primer puesto. Luis Francisco Gracia Vargas, del Liceo Sahagún Cooperativo Mixto, fue segundo.

Santiago Antonio Puello Zuleta, de la Institución Educativa Marceliano Polo, terminó en tercer lugar. Yahel Alí Bitar Díaz, del Colegio La Salle, completó el podio de undécimo grado. Estos resultados consolidan el éxito de la décima edición de las Olimpiadas Matemáticas.