Un accidente vehicular en Berástegui causa la muerte de Fredy David Pinto y deja heridas a siete estudiantes de la Universidad de Córdoba. Las autoridades investigan la causa del siniestro.

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del viernes 27 de noviembre en el corregimiento de Berástegui ha dejado un balance mortal y múltiples heridos entre la comunidad estudiantil de la Universidad de Córdoba. El vehículo en el que se desplazaban siete universitarios se salió de la vía Ciénaga de Oro-Cereté y terminó precipitándose dentro de un canal de aguas residuales, desencadenando una operación de rescate improvisada por ciudadanos presentes en el lugar.

Rescate e identidad de la víctima fallecida

Las fuerzas de rescate lograron sacar con vida a una joven oriunda de Caucasia, quien actualmente se encuentra en cuidados intensivos recibiendo atención médica especializada. Por otra parte, la rectoría de la Universidad de Córdoba confirmó oficialmente el fallecimiento de Fredy David Pinto Rosado, un estudiante de tercer semestre del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia que cursaba sus actividades académicas en el área de desarrollo de Berástegui. Este joven es la única víctima mortal registrada hasta el momento en este siniestro vial.

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Atención médica y estado de los heridos

Tres de los estudiantes heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Diego de Cereté para recibir tratamiento médico inmediato. De estos pacientes, dos se encuentran en estado crítico mientras que el tercero, según las versiones preliminares de los informes médicos, estaría fuera de peligro. Los restantes integrantes del grupo no habrían sufrido lesiones de gravedad, aunque la Universidad de Córdoba mantiene un estricto protocolo de acompañamiento psicológico y solidaridad con todos los familiares, amigos y compañeros de Fredy David Pinto Rosado.

Circunstancias del accidente y causas

Según las versiones preliminares de las autoridades, la conductora del vehículo perdió el control del automóvil al momento de transitar por la carretera que conecta Ciénaga de Oro con Cereté. El coche se salió de la calzada y terminó precipitándose al interior del canal. Se desconocen las causas exactas que provocaron la pérdida de control, por lo que las autoridades competentes han iniciado una investigación formal para determinar si factores mecánicos, de velocidad o de manejo fueron determinantes en el siniestro.

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Duelo y solidaridad de la comunidad académica

La institución educativa emitió un mensaje oficial expresando profundo dolor y tristeza por la pérdida de uno de sus estudiantes, destacando que Fredy David Pinto hacía parte fundamental de la familia universitaria. El rector de la Universidad de Córdoba elevó oraciones por la pronta y satisfactoria recuperación de los jóvenes heridos, especialmente por la joven oriunda de Antioquia que permanece en cuidados intensivos. El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene su lugar de desarrollo académico en Berástegui, lo que explica el tránsito frecuente de estudiantes por este corredor vial del sur de Córdoba durante la semana.

En las redes sociales circulan videos grabados por habitantes de la zona que se acercaron a auxiliar a los jóvenes atrapados en el vehículo sumergido. En las imágenes se aprecia cómo varias personas se meten al canal y, entre todos, logran rescatar a los estudiantes. La comunidad espera con preocupación los resultados de la investigación oficial y continúa apoyando a las familias afectadas en este momento de duelo colectivo.