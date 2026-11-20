Estudiantes de Transilvania en Lexington recogieron firmas para cancelar licencias de chatbots y reclamar una educación centrada en el ser humano.

En marzo, estudiantes de la Universidad de Transilvania, ubicada en Lexington, Kentucky, lanzaron una petición para frenar el avance de la inteligencia artificial en el campus. El documento pedía a la administración de la universidad que cancelara las licencias de los chatbots de los gigantes de la IA y que el dinero se destinara a una educación enfocada en el ser humano. Aproximadamente un tercio de los estudiantes de esta institución, que tiene menos de 1000 estudiantes, firmó la petición.

La iniciativa forma parte de una ola de resistencia universitaria contra la IA que, según la información disponible, se extiende tanto en Estados Unidos como en otros países. Esta reacción está impulsada en parte por un grupo creciente de objetores de conciencia que se niegan por completo a utilizar estas herramientas.

Also read Universidad Nacional certifica que título de Verónica Estrada es falso

Cómo surgió la campaña contra los chatbots en Transilvania

La campaña de recolección de firmas en la Universidad de Transilvania fue dirigida, entre otros, por Alice Beatty, de 22 años, que cursaba el último año la primavera pasada. Según el texto, el periódico estudiantil había llamado la atención sobre los 120.000 dólares que la universidad pagó para comprar licencias de ChatGPT y Gemini, los chatbots de OpenAI y Google.

Beatty también había participado en un grupo de debate formado por varios profesores escépticos ante el uso de la IA. Según explicó, incluso antes de que la universidad ofreciera acceso gratuito a los chatbots, la IA ya estaba presente en todo el campus. Los estudiantes la usaban para resumir lecturas, desglosar problemas de física y redactar mensajes en foros de debate, así como trabajos que debían escribirse por cuenta propia.

Advertisement

Posturas de la universidad y de los expertos

Un portavoz de la Universidad de Transilvania rechazó una solicitud de entrevista, pero afirmó por correo electrónico que los profesores son libres de adoptar la IA, limitar su uso o prohibirla por completo en sus clases. La institución sostuvo además que los dilemas éticos y prácticos sobre la IA formarán parte del mundo al que ingresarán los estudiantes tras graduarse.

Hollis Robbins, profesora de inglés de la Universidad de Utah que escribe con frecuencia sobre IA y educación, afirmó que las políticas universitarias sobre esta tecnología, vagas y confusas, han contribuido a crear el movimiento de los objetores de conciencia. Robbins sugirió que las universidades dejen de calificar las tareas para hacer en casa en las que es fácil hacer trampa con la IA, y que cierren los cursos en línea afectados por la deshonestidad académica.

Según Robbins, si las instituciones tomaran esas medidas, los estudiantes podrían tener más curiosidad y sentirse más esperanzados respecto a la tecnología. Robbins también señaló que hay un silencio en torno a estos temas tecnológicos importantes, y que los estudiantes solo ven que los adultos son incoherentes y que les están fallando.

Demandas de los opositores y próximos pasos

Los opositores a la IA publican cada vez más manifiestos en campus de California, Sídney y París. En ellos piden que las universidades no se asocien con empresas de IA, que no se obligue a los profesores a usar IA generativa en las clases o al calificar, y que los estudiantes puedan negarse a realizar tareas que requieran chatbots sin que ello afecte sus calificaciones.

Advertisement

Gran parte de la oposición proviene de la izquierda política y se centra en los posibles daños al medio ambiente, la pérdida de poder de los trabajadores y los usos con fines bélicos. Algunas de las voces más críticas estudian arte, campo en el que la creatividad humana es fundamental, o derecho, dado que las empresas tecnológicas enfrentan demandas por posibles violaciones de derechos de autor y de privacidad.

En la Universidad de Kentucky, un investigador que se describió como humanista consiguió una exención religiosa para no usar la IA. Por su parte, la Universidad de Georgetown empezó a ofrecer a estudiantes y profesores acceso gratuito a Gemini en marzo, mientras que los responsables universitarios en general han recibido la IA con entusiasmo, argumentando que es clave para preparar a los estudiantes para el mercado laboral.