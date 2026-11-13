Estudiantes de Los Laureles piden al Gobierno no cerrar colegio por muerte de Valeria Afanador

Alumnos de Gimnasio Campestre Los Laureles escriben a presidentes Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para impedir el cierre definitivo por el fallecimiento de Valeria Afanador en Cajicá.

Un colectivo de estudiantes del Gimnasio Campestre Los Laureles ha dirigido una carta formal al presidente Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo, solicitando de manera explícita que se detenga el proceso de cierre definitivo de su institución educativa. Esta petición surge como respuesta directa a la confirmación judicial de la clausura del plantel, medida tomada tras la trágica muerte de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down quien fue hallada sin vida en el río Frío de Cajicá durante agosto del año pasado.

Confirmación judicial del cierre institucional

La decisión administrativa y legal que ordena la clausura del colegio se consolidó hace tres semanas mediante un fallo de segunda instancia, reafirmando la resolución inicial impulsada por la Gobernación de Cundinamarca. El abogado de la familia de la víctima, Julián Quintana, celebró públicamente esta medida judicial el pasado mes de octubre, señalando que la autoridad departamental logró establecer las graves fallas y omisiones en el cuidado de Valeria Afanador que permitieron su fallecimiento. Durante su intervención en la red social X, el litigante expresó que el cierre definitivo es necesario para honrar la memoria de su hija y demandó a la Fiscalía General de la Nación que impute cargos penales contra la rectora del plantel por el delito de homicidio.

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Posición de los estudiantes y personal

A pesar de la contundencia del fallo judicial y las demandas de justicia por parte de los familiares, la comunidad estudiantil y los colaboradores del Gimnasio Campestre Los Laureles insisten en su derecho a la educación continua. La misiva, originada en una iniciativa de los estudiantes de décimo grado y apoyada por el personero estudiantil de 2026, reconoce el dolor profundo de la familia Afanador pero argumenta que la clausura total no es la única vía para garantizar la responsabilidad institucional. Los jóvenes manifiestan temor ante la incertidumbre de su futuro académico, señalando que el colegio representa más que un centro de enseñanza, sino el espacio donde han desarrollado su infancia y construido sus vínculos sociales más significativos.

Impacto en la promoción 2027 y graduación

La situación afecta particularmente a los estudiantes de grado once, quienes conforman la promoción 2027 y se encuentran a solo un año de culminar sus estudios secundarios. Estos alumnos expresan que han proyectado durante mucho tiempo sus actividades finales, los recuerdos que desean construir y la emoción de recibir su diploma junto a compañeros con quienes han compartido la mayoría de su vida escolar. Cambiar de institución en este momento crítico no se percibe como una simple mudanza de uniforme o aula, sino como la interrupción forzada de un proyecto de vida compartido, obligándolos a despedirse de profesores, amigos y un entorno familiar que ha sido fundamental para su desarrollo personal.

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Consecuencias para empleados y familias

La preocupación por el cierre se extiende más allá de los alumnos hacia el amplio grupo de colaboradores que laboran en el Gimnasio Campestre Los Laureles, incluyendo docentes, personal administrativo, empleados de cafetería, servicios generales y transporte. Muchos de estos trabajadores llevan años al servicio de la institución y representan la estabilidad económica para sus propias familias con hijos y responsabilidades financieras. Para ellos, la pérdida del empleo implica no solo el fin de una carrera profesional dedicada con esfuerzo y cariño, sino también una crisis económica inmediata que podría afectar a múltiples hogares vinculados a la comunidad educativa de Cajicá.

Llamado directo a la presidencia

En el cierre de su escrito, los estudiantes se dirigen directamente a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo para solicitar una intervención que permita encontrar soluciones alternativas que protejan su derecho a la educación sin requerir la eliminación del colegio. No solicitan que se ignore la tragedia ocurrida ni que se eximan responsabilidades legales a los implicados, sino que las autoridades tengan en cuenta el impacto humanitario de la decisión sobre cientos de niños, jóvenes y familias. Piden que se les escuche y se les brinde un espacio de diálogo con los tomadores de decisiones, enfatizando que, aunque reconocen la gravedad de los hechos, su solicitud es que no se olviden de su realidad y sus necesidades futuras.