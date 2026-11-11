Estudiantes de Medellín viajan a Uruguay con proyectos de ciencia

Dos instituciones educativas de Medellín enviarán seis jóvenes a Piriápolis para presentar innovaciones en compostaje y salud digital.

La Secretaria de Educacion de Medellin confirmo que jovenes de dos instituciones oficiales viajaran a Uruguay para exponer proyectos innovadores. Esta participacion se dara en la 40. Feria Nacional de Clubes de Ciencia, que tendra lugar entre el 12 y el 14 de noviembre. El evento se celebrara en la ciudad de Piriapolis y reunira a estudiantes y docentes de diversas regiones.

Proyecto Cucastaje soluciona residuos organicos

Uno de los proyectos destacados es Cucastaje, desarrollado por estudiantes de la Institucion Educativa San Lorenzo en el barrio Manrique. El equipo detecto que la institucion genera cerca de 500 kilos de residuos organicos mensuales. Esta cifra proviene principalmente de los desechos del Programa de Alimentacion Escolar (PAE).

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Para resolver este problema, los jovenes disenaron una compostera que utiliza la cucaracha exotica Rhyparobia maderae. Este insecto ayuda a descomponer los residuos y los convierte en abono util. El objetivo es reducir los desechos organicos y cambiar la percepcion negativa sobre estos animales.

App Mas movimiento, mejor crecimiento

La segunda iniciativa fue creada por la Institucion Educativa Maestro Arenas Betancur en el barrio Castilla. Esta propuesta se llama Mas movimiento, mejor crecimiento y es una aplicacion para celulares. Busca motivar a los jovenes a practicar actividad fisica mediante retos y recompensas.

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La idea surgio despues de observar que el 93,7 % de los estudiantes tenia telefono, pero menos del 20 % hacia deporte con frecuencia. Los estudiantes de esta institucion, con la guia de la docente Jenny Maribel Mora, propusieron usar la tecnologia para incentivar habitos saludables.

Financiamiento de la Alcaldia y declaraciones oficiales

La Secretaria de Educacion indico que seis estudiantes y dos docentes recibiran apoyo economico de la Alcaldia de Medellin. El Distrito cubrira los gastos de transporte, alojamiento, alimentacion y los materiales necesarios para la presentacion. Este apoyo logistico es fundamental para la participacion internacional.

La secretaria Carolina Franco Giraldo destaco el trabajo de los jovenes y las soluciones que proponen. Manifesto que en total ocho integrantes de las dos delegaciones viajaran a Uruguay para intercambiar conocimientos. Estos participantes conoceran proyectos desarrollados por otras comunidades educativas durante el evento.

Impacto educativo y representacion local

La participacion de los representantes de Medellin en Piriapolis les permitira compartir sus iniciativas con otras instituciones. Este evento es una plataforma clave para validar el trabajo cientifico realizado por los estudiantes locales. La muestra del trabajo en Cucastaje destaca el liderazgo de Matias Gil Florez.

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Este proyecto nacio al identificar el mal manejo de residuos y la entomofobia hacia la Rhyparobia maderae. La combinacion de tecnologia y ciencia en las dos propuestas demuestra la capacidad de resolucion de problemas de los jovenes. La Alcaldia de Medellin respalda estas acciones como parte de su compromiso con la educacion innovadora y el desarrollo sostenible.