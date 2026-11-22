La Universidad del Rosario activó rutas de apoyo psicosocial tras el robo de equipos audiovisuales por $60 millones a estudiantes en los Cerros Orientales. La institución exigió mayor vigilancia en Chapinero.

La Universidad del Rosario activó protocolos de atención y denunció un asalto violento contra estudiantes del programa de Comunicación y Periodismo Digital en los Cerros Orientales de Bogotá. Las jóvenes fueron abordadas por hombres armados en el sendero Las Delicias, específicamente en la localidad de Chapinero, quienes les sustrajeron equipos audiovisuales institucionales avaluados en cerca de 60 millones de pesos.

Detalles del Asalto en Sendero Las Delicias

La institución informó que las estudiantes se encontraban realizando un trabajo de investigación académica fuera del campus cuando fueron intimidadas por varios hombres. Según los testimonios recopilados, los agresores portaban un cuchillo y un machete, utilizando estas armas blancas para forzar la entrega de los implementos de fotografía, video y audio. El caso fue denunciado oficialmente por las víctimas, quienes destacaron la gravedad de las amenazas recibidas durante el suceso.

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Naomí Solís, una de las estudiantes afectadas, relató a Noticias RCN que el valor estimado de los equipos perdidos asciende a 60 millones de pesos. Esta cifra representa la estimación presentada por las estudiantes y no un avalúo judicial oficial. Entre los elementos reportados como sustraídos se incluyen tres cámaras Canon y accesorios de producción, todos prestados por la Universidad del Rosario para el desarrollo académico.

Respuesta Institucional y Apoyo Psicosocial

La Universidad del Rosario emitió un pronunciamiento público el 21 de noviembre, en el cual rechazó frontalmente los hechos y confirmó la activación de una ruta de acompañamiento emocional y psicosocial. Este soporte está orientado a atender las consecuencias traumáticas de la intimidación vivida por las estudiantes, asegurando el respaldo de los profesores, el programa académico y la comunidad universitaria.

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La entidad educativa declaró que adelanta gestiones ante las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento del robo y buscar la recuperación de los equipos. El comunicado institucional subraya la solidaridad con las afectadas, aunque no se anunciaron capturas ni devoluciones inmediatas, ya que las actuaciones corresponden a procesos en curso con fines investigativos.

Vigilancia y Acciones en Chapinero

Las jóvenes solicitaron un refuerzo urgente de la vigilancia en los Cerros Orientales, especialmente en el sendero Las Delicias, que permanece abierto al público. La Universidad del Rosario y las estudiantes instaron al Distrito a aumentar la presencia de las autoridades en los espacios y horarios utilizados para actividades recreativas, culturales y académicas. Esta petición responde a la necesidad de garantizar la seguridad en las zonas donde se desarrollan investigaciones de campo.

Durante el reporte de la denuncia, las víctimas mencionaron haber intercambiado información con habitantes de la zona que observaron a los perpetradores. Solís indicó que cuentan con datos sobre uno de los presuntos involucrados, aunque este señalamiento proviene del relato de las víctimas y debe ser verificado por la investigación policial. No constituye una identificación judicial definitiva ni una declaración de responsabilidad penal.

Contexto y Cronología de los Hechos

El robo se conoció públicamente a través del reporte de Noticias RCN del 20 de noviembre, fecha anterior al pronunciamiento universitario. La situación generó una alta preocupación por la seguridad en los senderos de Bogotá, con estudiantes y autoridades exigiendo medidas concretas. La recuperación del material y la identificación de los autores continúan siendo prioridades en las gestiones ante la Fiscalía y la Policía Nacional.