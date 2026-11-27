Descubre los protagonistas clave de la final de la Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo. Factores decisivos.

La gran final de la Copa Libertadores 2026 enfrentará este sábado a Estudiantes de La Plata y Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo. Este duelo define al campeón del torneo más importante de América con una atmósfera marcada por la intensidad de un clásico suramericano. El encuentro reúne a figuras de trayectoria mundial que buscan consagrarse en un escenario que ya vio historia reciente.

Muslera y Correa: El Renacer del Pincha

Fernando Muslera busca completar su proceso de renacer tras una Copa del Mundo Norteamericada donde Uruguay no superó la fase de grupos. El guardameta uruguayo, que atajó para Lazio y Galatasaray, regresó a Estudiantes en 2025 y fue clave para conquistar el Clausura y el Trofeo de Campeones ese mismo año. Sus manos detuvieron penales ante Flamengo en el Maracaná para dar el pasaje a la final. Muslera siente que el fútbol siempre le da otra oportunidad y representa la estabilidad defensiva que Estudiantes necesita.

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Joaquín Correa, conocido como El Tucu, retorna al club que lo formó tras una trayectoria internacional con altibajos. El atacante de 32 años pasó por Lazio, Inter de Milán y el Botafogo de Brasil, donde rescindió su contrato a mediados del año. En la revancha de octavos de final ante Universidad Católica de Chile, el exjugador de la Selección Argentina anotó un gol decisivo. Su objetivo es sacarse la espina de una carrera marcada por lesiones que lo dejaron fuera del Mundial de Qatar 2022.

Carrillo y el Liderazgo del Equipo Platense

Guido Carrillo se consolida como el capitán y goleador del equipo platense con un perfil de referente absoluto. El atacante, que tuvo un paso de tres años por el Mónaco, volvió a Estudiantes en enero de 2023 para ganar la Copa Argentina ese mismo año. Su filosofía se basa en actuar lo máximo posible y hablar lo menos posible, una cualidad valorada por Conmebol. Carrillo representa la experiencia y la jerarquía que guían al Pincha en cada fase del torneo.

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La Fortaleza Ofensiva de Palmeiras

Jhon Arias se ha consolidado como la gran figura colombiana de Palmeiras tras su regreso al balompié brasileño en enero pasado. El centrocampista, campeón de la Libertadores en 2023 con Fluminense, llegó desde Wolverhampton Inglaterra por 25 millones de euros. Esta cifra lo convierte en uno de los fichajes más costosos de la historia del fútbol suramericano. Arias es actualmente un referente vital en la Selección Colombia tras la salida de James Rodríguez.

José Manuel López, conocido como Flaco López, es el goleador decisivo del Verdão con cuatro goles en 12 partidos de la edición 2026. El argentino, que jugó el Mundial 2026 para su país, solo ha vestido las camisetas de Lanús y Palmeiras desde su llegada en 2022. En 2025, aunque Palmeiras perdió la final ante Flamengo, López fue el máximo goleador del torneo con siete tantos. Su presencia en el área es fundamental para las opciones ofensivas del equipo paulista.

El Reto de la Resiliencia y la Experiencia

Vitor Roque, el joven prodigio brasileño, busca su primera victoria en una final de Libertadores a sus 21 años. El delantero cayó en las finales de 2022 y 2025 ante Flamengo con Athlético Paranaense y Palmeiras respectivamente. Su carrera incluyó un traspaso millonario al Barcelona, pero su adaptación fue compleja hasta su recuperación en Palmeiras en 2025. Roque atribuye su mejora reciente a la terapia psicológica y espera que esta sea la tercera final que finalmente gana.

Gustavo Gómez lidera al Verdão con la experiencia de haber levantado la Copa Libertadores en 2020 contra Santos y en 2021 ante Flamengo. El defensor paraguayo, llegado a AC Milan en 2018 antes de firmar con Palmeiras, buscará su tercera Copa como capitán. La derrota en la final del año pasado motiva a Gómez, quien mantiene su solvencia defensiva como pilar del equipo. Su liderazgo es esencial para que Palmeiras logre revancha en el estadio Centenario de Montevideo.