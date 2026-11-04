Estudio de Libertank revela que el 32% del costo de vivienda en Medellín es carga fiscal y estatal

Un análisis detallado demuestra que las obligaciones estatales representan casi un tercio del precio de las viviendas en Medellín, afectando significativamente la asequibilidad para los compradores.

La adquisición de una vivienda de interés social en Medellín implica una carga financiera extraordinaria que proviene de múltiples fuentes gubernamentales, según un reciente análisis realizado por la organización Libertank. La entidad reveló que aproximadamente una tercera parte del precio final del inmueble corresponde a impuestos, trámites administrativos, obligaciones urbanísticas y otros costos estructurales atribuidos directamente a las exigencias del Estado.

Método de cálculo y proyección financiera

La organización fundamentó sus conclusiones en un estudio exhaustivo que revisó las cuentas completas de un proyecto de construcción real compuesto por 121 apartamentos, manteniendo la identidad del desarrollador en reserva. El análisis determinó que por cada $100 vendidos en el proyecto, $32,1 corresponden exclusivamente a conceptos fiscales y obligaciones estatales. Este cálculo se basa en el cierre financiero proyectado de una construcción específica, lo que permite dimensionar con precisión el impacto real de estos cargos en el valor de mercado de la vivienda.

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Los resultados revelan que sobre un volumen total de ventas por $27.791 millones, el proyecto fue obligado a asumir $8.924 millones en pagos y obligaciones asociados a la intervención del sector público. Esta cifra representa un porcentaje significativo que se traduce directamente en costos adicionales para el consumidor final, distorsionando el precio real de la construcción en comparación con un mercado libre de tantas intermediaciones administrativas.

Impacto directo en el precio de los apartamentos

Para contextualizar este impacto en el bolsillo del comprador, el estudio establece que por cada apartamento con un precio de venta de $230 millones, $73,8 millones corresponden a esa carga tributaria y administrativa. Bajo la metodología planteada por Libertank, el precio real del inmueble sería de aproximadamente $156,2 millones si se eliminaran todos estos cobros estatales. Esta diferencia de casi $74 millones ilustra la magnitud de la distorsión de precios causada por la regulación actual.

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La medición realizada por la organización no se limita únicamente a los impuestos que ingresan directamente a las arcas públicas tradicionales. Libertank incluyó en el cálculo una amplia gama de costos indirectos, como el suelo cedido para vías y espacios públicos, las obras de entrega obligatoria, las contribuciones sobre la nómina, las tarifas de notarías y curadurías de edificio, las pólizas obligatorias y los trámites administrativos requeridos.

Además, el estudio incorporó el costo financiero derivado de los retrasos en los procesos de aprobación y construcción, elementos que encarecen el producto final sin aportar valor directo al acabado del apartamento. La metodología consiste en rastrear cada concepto dentro de la estructura del proyecto para establecer quién lo paga, cuánto representa del precio final y cuál es la norma que lo sustenta, identificando pagos impuestos por 41 entidades o instancias distintas.

Reparto de la carga entre entidades estatales

Los costos no se concentran en una sola entidad, sino que se distribuyen entre varios niveles de gobierno. La Nación y el municipio de Medellín representan las mayores participaciones dentro de la carga estimada. De acuerdo con el estudio, la Nación recibe o concentra obligaciones equivalentes al 14,1% del precio del apartamento, mientras que el municipio representa el 6,8% del total.

El resto de la carga se distribuye entre seguridad social y parafiscales, terceros con tarifas reguladas por el estado, el departamento, obligaciones de cumplimiento específico y costos financieros asociados al tiempo de ejecución. En el caso concreto de un apartamento de $230 millones, la distribución estimada detalla que la Nación recibe $32,43 millones, equivalentes al 14,1% del precio, incluyendo conceptos como renta, IVA no recuperado, impuesto a los dividendos, el 4x1.000 y derechos de registro.

El municipio recibe $15,64 millones, correspondientes al 6,8% del valor, donde se incluyen el suelo cedido, obras entregadas, predial, industria y comercio, delineación urbana y alumbrado. La seguridad social y parafiscales representan $11,27 millones (4,9%), mientras que los terceros con tarifas fijadas por el Estado, como notarías, fiduciarias, curadurías, aseguradoras y laboratorios, representan $8,97 millones (3,9%).

Adicionalmente, el departamento recibe $2,07 millones (0,9%), la nómina de cumplimiento representa $2,3 millones (1%) y el costo financiero del tiempo suma $1,15 millones (0,5%). Estos datos desglosados permiten visualizar la fragmentación de la carga tributaria y su impacto acumulativo en el precio final de la vivienda.

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Distribución de la carga en la cadena inmobiliaria

Libertank también desagregó la carga según quién termina asumiéndola dentro de la cadena inmobiliaria, revelando que la promotora del proyecto concentra $40.940 millones de pesos por cada unidad de referencia de $230 millones, es decir, el 17,8% del precio. Los socios del vendedor del lote asumen el 5,3%, los socios del proyecto el 3,8%, los compradores el 2,2%, el constructor el 1,7% y los trabajadores de la obra el 1,3%.

En términos de la forma en que se materializan los cobros, los impuestos suman $35,19 millones por apartamento, equivalentes al 15,3% del precio. El suelo cedido y las obras entregadas representan otros $12,65 millones, mientras que las contribuciones, el ahorro pensional obligatorio, las tasas y tarifas, los diseños, los trámites, el tiempo y los seguros completan la estimación total de costos indirectos.

Un punto destacado en el informe es la diferencia entre lo que recibe el Estado y lo que ganan quienes participan en el negocio inmobiliario privado. En el proyecto analizado, el dueño del lote, el constructor y los socios sumaron $7.540 millones, mientras que las obligaciones que la organización atribuye al Estado alcanzaron $8.924 millones. La utilidad de los socios representó el 7,3% de las ventas, revelando una asimetría significativa.

Bajo el ejercicio de Libertank, por cada peso de utilidad que recibió quien arriesgó su capital, el Estado se quedó con $4,4. Esta relación subraya la intensidad de la intervención pública en el mercado de la vivienda. La organización presenta además dos escenarios con una lectura más restrictiva de los cobros para contrastar la solidez de sus hallazgos y ofrecer perspectivas alternativas de análisis fiscal.

Si se excluye el ahorro pensional obligatorio de los trabajadores de la ecuación, la carga calculada baja de 32,1% a 29,6%. Si también se retiran los impuestos que pagan los socios sobre sus utilidades, el porcentaje final queda en un 23%. Estos escenarios alternativos demuestran que, incluso bajo interpretaciones más conservadoras, la carga estatal sigue siendo un componente mayoritario del precio de la vivienda en Medellín.