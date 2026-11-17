Investigadores de la Universidad de Virginia analizan 1.678 casos y hallan que muertes inesperadas acortan el intervalo entre fallecimiento y renacimiento en un 40%.

La División de Estudios Perceptivos de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, ha publicado un análisis detallado que examina 1.678 casos de supuestos recuerdos de vidas pasadas en niños. La investigación, liderada por la doctora Saeedeh Sadeghi, identifica una correlación estadística significativa entre la naturaleza de la muerte de un individuo y el tiempo que tarda en reportarse su posible renacimiento.

Metodología y datos históricos de la división

La División de Estudios Perceptivos fue fundada en 1967 por el Dr. Ian Stevenson, un bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario. Desde su creación, la institución ha recopilado testimonios globales sobre experiencias que sugieren continuidades de la conciencia en nuevas vidas. En 1988, Stevenson y el psicólogo N. K. Chadha analizaron 326 casos y observaron una posible relación entre una muerte violenta y un supuesto renacimiento más rápido.

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El nuevo estudio, publicado en octubre en la revista Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, amplía significativamente este cuerpo de trabajo. La investigadora en neurociencia cognitiva Saeedeh Sadeghi, quien dirige actualmente la división, examinó un conjunto de datos mucho mayor para determinar si el intervalo temporal guarda relación con las características de la muerte.

Todos los casos incluidos tenían algo en común: en todos los investigadores habían identificado posibles correspondencias entre lo contado por un niño y la biografía de una persona ya fallecida. Este criterio estricto permite a los científicos analizar patrones estructurales en lugar de casos aislados o anecdóticos.

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Variables analizadas y hallazgos principales

La investigación analizó diversas variables, entre ellas si la muerte fue natural, por ejemplo debido a una enfermedad o a la vejez, o no natural, como un accidente, violencia intencional o suicidio. También examinaron la edad al momento del fallecimiento y el grado en que la muerte resultó esperada o inesperada.

Así, los científicos descubrieron que el intervalo mediano entre la muerte y el supuesto renacimiento era de 16 meses. Asimismo, señalaron que existe una relación sólida entre las muertes inesperadas y unos intervalos más breves. En los casos más inesperados, el tiempo transcurrido se redujo, en promedio, un 40 %.

Este hallazgo sugiere que la naturaleza traumática o abrupta del evento final podría influir en la temporalidad percibida del retorno de la conciencia. Los datos replican y amplían informes previos, indicando que estos patrones temporales en los casos de reencarnación podrían reflejar un fenómeno sistemático.

Posiciones y perspectivas de los investigadores

"Había un informe publicado anteriormente que sugería una relación entre una muerte violenta y un intervalo más breve entre la muerte y el nacimiento. Queríamos examinar esa relación de manera más sistemática y determinar si podía explicarse mediante influencias culturales o psicológicas. Para nuestra sorpresa, la relación persistió al analizar un número mucho mayor de casos, y los factores sociales y psicológicos que examinamos no lograron explicarla", dijo Saeedeh Sadeghi, autora principal del estudio.

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Sadeghi, doctora (PhD) de la División de Estudios Perceptuales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, enfatiza la robustez de los datos. "Este es el estudio sistemático más amplio realizado hasta la fecha sobre los patrones temporales en los recuerdos de vidas pasadas. Los casos individuales pueden dar lugar a diversas interpretaciones, pero los patrones observados en un gran número de casos resultan mucho más difíciles de explicar como exageración, fantasía o invención".

No obstante, la científica aclara que los científicos no han logrado demostrar que la reencarnación exista, ni que los recuerdos infantiles procedan realmente de vidas pasadas de personas fallecidas. A pesar de esto, el estudio logró identificar una asociación estadística dentro de un conjunto de testimonios recopilados durante décadas.

Implicaciones futuras y próximos pasos

Más que respuestas definitivas, la investigación plantea nuevos interrogantes para seguir investigando esta creencia presente en diferentes culturas en todo el mundo. El equipo reconoce que los datos son de carácter observacional y podrían estar sujetos a sesgos de selección, pero los hallazgos sugieren que los mecanismos subyacentes merecen un escrutinio continuo.

El estudio concluye que se requiere más investigación, centrada en casos contemporáneos, para esclarecer los mecanismos subyacentes y sus implicaciones teóricas. La falta de una explicación clara desde la ciencia convencional continúa siendo, precisamente, el motor que impulsa a instituciones como la División de Estudios Perceptivos a buscar patrones que puedan explicar este fascinante fenómeno humano.