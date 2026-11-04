Estudio Javeriana revela brecha educativa en mayores de 50 años en Colombia

Informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana analiza los desafíos laborales y formativos de 12,3 millones de colombianos.

Una nueva investigación realizada por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana expone las significativas barreras que enfrentan los ciudadanos colombianos mayores de 50 años para integrarse al mercado laboral moderno. El estudio examina las trayectorias académicas de 12,3 millones de personas entre 51 y 79 años, revelando una profunda desconexión entre sus niveles de formación y las exigencias actuales de la empleabilidad en Colombia.

Análisis demográfico y nivel escolar básico

Con base en el censo de 2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia cuenta con una población superior a los 53 millones de habitantes. En este contexto, los más de 12 millones de adultos mayores representan una fracción demográfica crítica que requiere atención urgente. La realidad educativa de este grupo es alarmante: casi la mitad no logró completar la educación primaria, mientras que apenas una de cada cinco personas accedió a algún nivel de educación superior.

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Los datos detallados muestran que el 39 por ciento de la población etaria llegó solo hasta la básica primaria, y un 7 por ciento no cursó ningún nivel educativo formal. Al combinar estas cifras, se concluye que el 46 por ciento de los colombianos entre 51 y 79 años no superó la primaria. Por otro lado, el 33 por ciento alcanzó la educación secundaria o media, distribuyéndose en un 12 por ciento en básica secundaria y un 21 por ciento en la media. Esta distribución histórica refleja las limitaciones de cobertura que caracterizaron al sistema educativo colombiano décadas atrás, especialmente en zonas rurales y hogares de bajos ingresos.

Competencias de lectoescritura y alfabetización

Uno de los indicadores centrales del informe es la capacidad funcional de lectura y escritura en esta franja de edad. Para 2025, el 94 por ciento de las personas entre 51 y 79 años contaban con estas competencias, lo que equivale a 11.525.358 ciudadanos. En contraste, 790.729 personas, que representan el 6 por ciento del grupo, no sabían leer ni escribir. Aunque la mayoría posee habilidades básicas, el porcentaje de analfabetismo en este grupo supera en dos puntos porcentuales el promedio nacional de la población mayor de 10 años.

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El informe señala que esta situación tiende a concentrarse entre las personas de mayor edad, quienes residen en zonas rurales y en hogares de menores ingresos. La brecha digital y educativa se superpone, dificultando el acceso a información y oportunidades. Ante este escenario, el estudio establece la necesidad imperativa de desarrollar programas de alfabetización para adultos que respondan específicamente a las características y condiciones de esta franja etaria, asegurando que no queden excluidos de la sociedad del conocimiento.

Acceso a educación superior y formación técnica

El acceso a niveles avanzados de aprendizaje permanece muy limitado. Apenas el 19 por ciento de la población estudiada tuvo acceso a algún nivel de educación superior. Dentro de este grupo selecto, el 8 por ciento cursó estudios universitarios, el 4 por ciento recibió formación técnica, otro 4 por ciento realizó posgrado y el 3 por ciento participó en programas tecnológicos. El Laboratorio de Economía de la Educación advierte que este bajo porcentaje no solo refleja carencias pasadas, sino también la falta de rutas académicas accesibles para quienes desean completar su educación básica y media.

El reto actual no consiste únicamente en ofrecer actualización profesional a quienes ya tienen títulos, sino en crear itinerarios educativos de fácil aprendizaje. Estas rutas permitirían a las personas con menor escolaridad nivelar sus conocimientos y acceder a mejores oportunidades laborales. La mayoría de las ofertas de empleo establecen como requisito mínimo haber finalizado la educación secundaria, lo que sitúa a la mitad de este grupo poblacional en condiciones de desventaja estructural y limita severamente su movilidad social.

Dinámica de la educación continua y virtual

En un análisis de la participación educativa actual, de los 12,3 millones de colombianos entre 51 y 79 años, apenas 25.960 se encontraban estudiando en 2025. El informe destaca que por cada persona de este grupo de edad que estudia, hay más de 32 personas cuyo máximo nivel educativo es la primaria o que no cuentan con ningún nivel formal y que no están vinculadas a un proceso de formación. Esta disparidad subraya la baja tasa de retención y reingreso al sistema educativo en la vida adulta.

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La organización de quienes sí estudia evidencia una marcada desigualdad en la calidad de la formación. El 37 por ciento cursa un posgrado, el 26 por ciento está en un programa universitario y el 13 por ciento adelanta estudios tecnológicos. Mientras que la educación básica primaria, la básica secundaria y la media reúnen apenas el 3 por ciento de quienes actualmente estudian. Es decir, la participación se concentra en niveles superiores, mientras que las personas con menor escolaridad tienen una presencia mínima en el sistema.

Entre quienes están matriculados, el 52 por ciento asiste a instituciones oficiales y el 48 por ciento a establecimientos no oficiales, una distribución relativamente equilibrada en cuanto al tipo de gestión. En cuanto a la modalidad, el aprendizaje virtual es el más utilizado por esta población con el 60 por ciento de los estudiantes. Le sigue la modalidad presencial con el 31 por ciento, y la modalidad híbrida con el 9 por ciento. Estos datos sugieren que la flexibilidad del formato virtual ha sido un factor determinante para que un segmento reducido, pero cualificado, continúe su desarrollo académico en la madurez.