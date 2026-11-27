Un informe de Fundación Zoraida, Universidad del Rosario y Colsubsidio analiza el mercado laboral verde, revelando 929 mil puestos y brechas de cualificación.

La transformación hacia una economía sostenible ha generado oportunidades laborales significativas en el centro del país, con un impacto directo en Bogotá y Cundinamarca. Un análisis exhaustivo revela que 929 mil personas se desempeñan actualmente en ocupaciones con potencial verde, consolidando este sector como un pilar fundamental del mercado laboral regional.

Diagnóstico de empleo verde en la región

El estudio, titulado Empleos con potencial verde en Colombia, fue desarrollado conjuntamente por la Fundación Zoraida, la Universidad del Rosario y Colsubsidio. Este trabajo examina el comportamiento de estas ocupaciones en dos territorios clave, identificando tanto las oportunidades existentes como los obstáculos estructurales que limitan su crecimiento óptimo.

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Estas 929 mil personas representan el 15,3 % del empleo total en la región analizada. Los hallazgos demuestran que la sostenibilidad no se limita a profesiones ambientales directas, sino que abarca trabajos tradicionales en manufactura, construcción, agricultura y comercio que han integrado prácticas de eficiencia y reducción de emisiones contaminantes.

Concentración sectorial por territorio

La distribución de estas oportunidades muestra patrones distintos según la localización geográfica. En Bogotá, la participación se concentra principalmente en la construcción con un 20 %, seguida por la manufactura con un 14 % y el comercio con un 12 %.

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Por el contrario, en Cundinamarca sobresalen la agricultura con un 31 %, la construcción con un 17 % y la manufactura con un 10 %. Al analizar el peso relativo dentro del empleo local, las actividades verdes representan el 20,2 % de los puestos en Cundinamarca frente al 13,4 % en Bogotá.

Ofertas laborales y brecha de cualificación

La demanda empresarial durante 2025 registró 100.328 puestos asociados a estas ocupaciones. Esto equivale al 49,4 % de las vacantes en Bogotá y al 63,9 % en Cundinamarca, evidenciando la alta relevancia del sector en la contratación actual.

No obstante, existe una brecha crítica entre la formación exigida y la realidad laboral. En Cundinamarca, el 42 % de las vacantes requiere formación técnica o tecnológica, pero solo el 12 % de los trabajadores poseen ese nivel. En Bogotá, el 26 % de los puestos solicita esta preparación frente al 14 % actual.

Desafíos de visibilidad y formación

Entre el 2 % y el 8 % de las ofertas mencionaron explícitamente funciones ambientales, lo que indica una baja visibilidad de estas competencias en los procesos de selección. Esto subraya la necesidad de fortalecer rutas de cualificación técnica y tecnológica para artular mejor la oferta educativa con las necesidades reales.

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El estudio también destaca el rol de las nuevas generaciones. Más de 206.000 jóvenes trabajan en empleos verdes. Adicionalmente, el 79,5 % de las vacantes en Bogotá y el 94,4 % en Cundinamarca requieren como máximo 12 meses de experiencia, facilitando la inserción laboral temprana.