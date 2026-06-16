Estudio revela que el 82% de CEO colombianos ven el ciclo electoral 2026 como el más riesgoso

Según un estudio de PA Insights 2026 de FTI Consulting, la mayoría de los directivos en Colombia perciben un alto riesgo político en las próximas elecciones, pero pocas empresas cuentan con protocolos de crisis actualizados.

El 82% de los CEO colombianos considera que esta elección presidencial representa más riesgos que las anteriores, según un estudio de PA Insights 2026 elaborado por FTI Consulting.

La investigación, basada en entrevistas con directivos de asuntos públicos y CEO de organizaciones del país, revela que el riesgo político ha dejado de ser un ruido temporal que se gestiona cada cuatro años para convertirse en una variable estructural de gestión empresarial. Específicamente, el 82% de los consultados considera que el ciclo electoral de 2026 es el más riesgoso que han enfrentado.

Sin embargo, solo el 40% de las empresas cuenta con un protocolo de crisis específico para este período y apenas el 48% tiene una matriz de riesgos actualizada. Jorge Del Castillo, managing director de FTI Consulting, señaló que el sector privado colombiano entra al ciclo electoral más alerta que nunca, pero con una capacidad operativa de respuesta que aún no está a la altura de los desafíos.

La participación empresarial en el ciclo electoral ya no es excepcional: solo el 4% de las empresas afirma no estar tomando ninguna acción frente al proceso político. De hecho, el 63% de los CEO considera que debe tener un papel activo en los grandes debates de política pública.

Entre las acciones que están tomando las empresas, destaca que el 86% de los directivos participa en gremios o asociaciones empresariales, mientras que el 68% asegura que realiza análisis detallados del impacto electoral. El estudio, que se centró principalmente en los sectores de servicios, minero-energético e industrial, también encontró que el 53% de los CEO cuyas compañías cuentan con áreas especializadas de asuntos públicos están involucrándose más en estos temas.

Adicionalmente, el análisis identificó que solo el 16% de los directivos de asuntos públicos reporta relacionamiento con ONG y organizaciones de la sociedad civil, frente al 86% que opera a través de gremios. Esto, según FTI Consulting, señala una oportunidad subutilizada en la arquitectura de relacionamiento corporativo. La encuesta arroja una paradoja: mientras la percepción de riesgo es muy alta, los preparativos formales siguen siendo limitados.

El hecho de que apenas la mitad de las empresas tenga una matriz de riesgos actualizada y menos de la mitad cuente con protocolos de crisis específicos sugiere una brecha entre la alerta estratégica y la capacidad operativa. La alta participación en gremios (86%) indica que los empresarios buscan fuerza en la colectividad, pero la baja interacción con ONG y sociedad civil (16%) puede estar limitando su alcance e influencia en debates públicos más amplios.

El 63% que ve un papel activo en política pública refleja una tendencia creciente a considerar lo externo como parte de la gestión interna. Este escenario plantea la necesidad de que las empresas fortalezcan sus áreas de asuntos públicos y diseñen estrategias integrales que vayan más allá del ruido electoral, transformando la gestión del riesgo político en una práctica estructurada y proactiva





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