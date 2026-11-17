Investigadores de la revista Journal of Neuroscience explican que las personas con ceguera temprana tienen menos ruido interno cerebral, lo que mejora su precisión auditiva musical.

Un equipo de científicos ha demostrado que las personas que presentan ceguera desde las primeras etapas de su vida poseen una capacidad superior para identificar sutiles diferencias entre tonos musicales. Esta ventaja perceptiva se atribuye directamente a una menor cantidad de interferencias o ruido interno dentro del sistema nervioso, lo que facilita un procesamiento sonoro más preciso y fiable en comparación con individuos videntes.

Mecanismos de Procesamiento Auditivo Cerebral

La investigación, publicada en la prestigiosa revista Journal of Neuroscience, busca esclarecer los motivos neurobiológicos detrás de esta habilidad auditiva extraordinaria. Los estudios previos ya habían establecido que los individuos con ceguera temprana suelen exhibir un oído más afinado, pero la razón exacta de esta diferencia permanecía bajo hipótesis. El equipo de investigadores determinó que la clave reside en la consistencia de los sistemas auditivos al procesar la información sonora.

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Los especialistas explican que la audición es un proceso complejo que implica múltiples etapas. Para comprenderlo, el equipo realizó dos pruebas distintas. En la primera, los participantes debían identificar un tono específico dentro de un fondo de ruido, lo cual evalúa la selectividad frecuencial de la cóclea. En esta tarea inicial, tanto los participantes ciegos como los videntes obtuvieron resultados similares, descartando diferencias en el oído interno.

Sin embargo, la segunda prueba reveló la ventaja significativa. Al medir la capacidad para reconocer diferencias en la altura de los tonos, es decir, determinar si un sonido era ligeramente más agudo o grave, los participantes con ceguera temprana superaron notablemente a los videntes. Esta diferencia indica que la ventaja no está en la captación del sonido, sino en el procesamiento cortical posterior.

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El Concepto de Ruido Interno en el Cerebro

El término ruido interno no hace referencia a las interferencias del ambiente exterior, sino a las fluctuaciones y interferencias que ocurren dentro del propio sistema nervioso al procesar una señal. Los modelos computacionales aplicados por los investigadores sugirieron que los cerebros con ceguera temprana experimentan menos de estas interferencias internas. Esto permite que la señal llegue al procesamiento consciente con mayor claridad y menos distorsión.

Este fenómeno sugiere que el cerebro de estas personas recibe una señal más limpia, lo que les permite identificar variaciones mínimas en los tonos que resultan indetectables o difíciles de distinguir para las personas con visión normal. La capacidad de detectar estos matices sutiles es crucial para tareas como la afinación musical o el reconocimiento de inflexiones en el habla.

Además del impacto de la ceguera, los investigadores encontraron que los años de formación musical previa también predecían una reducción significativa en ese ruido interno. Esta correlación indica que tanto la adaptación neurobiológica a la falta de visión como la experiencia musical estructurada contribuyen a una mayor precisión en la interpretación auditiva del cerebro.

Implicaciones de la Plasticidad Cerebral

Los autores del estudio argumentan que estos hallazgos aportan evidencias tangibles sobre la plasticidad cerebral, definida como la capacidad del cerebro para modificar su funcionamiento en respuesta a las experiencias vividas. Cuando una persona nace ciega o pierde la visión durante la infancia, el cerebro tiende a reorganizar la manera en que procesa la información sensorial restante, optimizando los canales auditivos.

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Este hallazgo no implica que las personas con ceguera temprana tengan una sensibilidad auditiva mejorada en todas las etapas del procesamiento. De hecho, la prueba relacionada con la función de la cóclea mostró resultados equivalentes entre ambos grupos. La ventaja es específica y se manifiesta únicamente en las tareas que requieren el análisis fino de las diferencias tonales.

La investigación concluye que la experiencia modifica la precisión con la que el cerebro interpreta los sonidos complejos. La reducción de las interferencias internas es un mecanismo clave que explica esta adaptación. Este descubrimiento abre nuevas vías para entender cómo la privación sensorial temprana puede potenciar otras capacidades cognitivas y perceptivas de manera significativa.