Estudios indican que Yulixa Consuelo Toloza Rivas habría muerto por embolia pulmonar en centro de estética en Tunjuelito, Bogotá

La investigación realizada por Medicina Legal encontró que Yulixa Consuelo Toloza Rivas se había sometido a una lipólisis láser en un centro de estética llamado Beauty Laser y tras la intervención se veía pálida, con dificultad para respirar y con la mirada perdida. Videos sugerieron que ya había fallecido en el lugar de la intervención.

Yulixa Consuelo Toloza Rivas habría muerto por una embolia pulmonar en un centro de estética en Venecia, Tunjuelito, Bogotá. La investigación realizada por Medicina Legal encontró que la mujer se había sometido a una lipólisis láser y luego fue reportada como desaparecida.

Su cuerpo fue hallado en Apulo, Cundinamarca. La embolia pulmonar es una situación médica grave que puede provocar síntomas como falta de aire, dolor en el pecho al respirar, latidos acelerados e incluso visión doble. Videos en los que Toloza aparece pálida, con dificultad para respirar y con la mirada perdida sugirieron que ya había fallecido en el lugar de la intervención.

Algunas fuentes informaron a La FM que habría fallecido en el propio centro y que los videos sugerían que ya había perdido la vida. Espere ampliación..





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