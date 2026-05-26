Etapa 17 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

Jonas Vingegaard, líder del Giro de Italia 2026, se prepara para la etapa 17 con más de cuatro minutos de ventaja. Conoce los detalles del recorrido, altimetría, horarios y dónde ver la competencia.

La etapa 17 del Giro de Italia 2026 se presenta como una jornada decisiva en la corsa rosa, con un recorrido que combina tramos de media montaña y un final en alto que podría redefinir la clasificación general.

Tras la contundente victoria de Jonas Vingegaard en la etapa 16, el danés del Visma-Lease a Bike llega como líder absoluto con una ventaja de más de cuatro minutos sobre sus perseguidores más cercanos, Felix Gall y Thymen Arensman. Sin embargo, el pelotón no se rinde y promete batalla en una etapa que, aunque no es la más exigente de la edición, tiene suficientes obstáculos para que los escaladores intenten recortar diferencias.

El recorrido de la etapa 17, que se disputará el miércoles 27 de mayo, parte desde la localidad de Feltre y se extiende por 205 kilómetros hasta la meta en el alto de Monte Grappa, un puerto de categoría especial con rampas que alcanzan el 12% de pendiente. La altimetría muestra un perfil rompepiernas desde el inicio, con dos cotas de tercera categoría en los primeros 80 kilómetros que servirán como aperitivo.

El puerto final, de 18 kilómetros, será el juez de la jornada, donde se espera que los equipos de los favoritos intenten desgastar a Vingegaard. Las condiciones meteorológicas podrían jugar un papel importante, ya que se pronostican temperaturas frescas y posibles lluvias en las cumbres.

En cuanto a la hora de transmisión, la etapa comenzará a las 10:30 hora local (4:30 a.m. en Colombia) y podrá verse en vivo por la señal de RCN, así como a través de plataformas de streaming como ESPN y Giro d'Italia Official. Los aficionados colombianos tienen un especial interés en esta edición, pues el pedalista nacional Juan Sebastián Molano busca consolidarse en la clasificación de los sprints, mientras que otros como Sergio Higuita apuestan por una fuga que les permita ganar una etapa.

La batalla por el top 3 de la general también está abierta, con Gall y Arensman defendiendo sus posiciones ante el empuje de ciclistas como Thomas y Almeida. Sin duda, la etapa 17 será un capítulo emocionante de un Giro que ya ha dado muchas sorpresas





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