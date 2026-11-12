Euclid revela el mayor censo de galaxias y materia oscura

La misión Euclid de la ESA publica imágenes de 900 millones de galaxias, marcando un hito en el estudio de la energía oscura y la estructura del cosmos.

La Agencia Espacial Europea presentó este jueves los primeros datos científicos del telescopio espacial Euclid, un hito que incluye imágenes de 900 millones de galaxias obtenidas tras 13 meses de observaciones. Este lanzamiento marca el inicio oficial de un ambicioso proyecto para cartografiar el universo y establecer las bases fundamentales para futuras investigaciones científicas sobre la composición del cosmos.

Mecanismo de observación del telescopio Euclid

Desde su lanzamiento en julio de 2023, el telescopio se ha posicionado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Su objetivo principal es explorar la composición y la evolución de la materia oscura, un componente invisible pero esencial para entender la estructura del universo.

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Los astrónomos estiman que la materia visible, la que compone estrellas, planetas y galaxias, representa apenas alrededor del 5% del universo. El resto está constituido por materia oscura, que constituye el 27%, y energía oscura, que representa el 68%, dos componentes que los científicos todavía no han observado directamente.

Posiciones de los científicos y stakeholders

Marc Sauvage, astrofísico del Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia y responsable del consorcio Euclid, destaca la inmensidad de los datos. Afirma que si se quisiera recorrer una por una las imágenes de las galaxias que aparecen allí, no alcanzaría una vida humana. Describe la experiencia como una búsqueda del tesoro para quienes se fascinan con las formas de los objetos celestes.

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Carole Mundell, directora de Ciencia de la Agencia Espacial Europea, declaró que esta publicación sienta las bases para futuros descubrimientos. Subraya que el hito demuestra la capacidad de la colaboración científica y tecnológica europea e internacional, asegurando que esto es mucho más que imágenes bonitas.

Impacto real y próximos pasos científicos

La nueva entrega abarca el universo visible y representa apenas el 14% de todo lo que Euclid proporcionará en última instancia. Incluye imágenes del cielo de una riqueza nunca antes vista, que pueden recorrerse durante horas para observar los detalles de las galaxias y las estrellas que aparecen en ellas.

Los datos incluyen conjuntos de información elaborados por el consorcio de científicos. Cada objeto de estas imágenes fue detectado, medido, catalogado e interpretado. Estas cientos de millones de galaxias están identificadas no solo por su posición, sino también por su color, tipo, forma, masa y distancia.

La publicación va acompañada por ocho primeros artículos científicos. El consorcio contabiliza 15.000 posibles lentes gravitacionales, más de 60.000 cuásares y más de 160 millones de espectros luminosos. En junio de 2027, el consorcio publicará nuevos resultados sobre el universo oscuro.