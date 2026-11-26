Euro Supermercados inaugura su nuevo centro comercial en Ciudad del Río, Medellín, el 27 de noviembre. La apertura marca 25 años de trayectoria con inversiones superiores a $1.600 millones y creación de 100 empleos.

Euro Supermercados inaugura su nueva tienda en Ciudad del Río, Medellín, este viernes 27 de noviembre, marcando un hito en la celebración de sus 25 años de operación en el mercado colombiano. El establecimiento, situado en la carrera 43G número 20-38, se ubica en una de las zonas de mayor transformación urbana de la capital antioqueña. Con una inversión superior a $1.600 millones, el proyecto busca consolidar la presencia de la cadena regional en un sector estratégico.

Inversión y generación de empleo en Medellín

El desarrollo del proyecto generó más de 100 puestos de trabajo durante su etapa de construcción y adecuación. Para su operación diaria, la nueva sucursal contará con 14 empleos directos permanentes. Euro Supermercados, compañía antioqueña fundada en 2001 en la Central Mayorista de Antioquia, ha invertido significativamente en infraestructura para ofrecer una experiencia de compra moderna. El gerente general, Carlos Alberto Jaramillo Correa, ha destacado que esta apertura refuerza el compromiso de la marca con la calidad de vida de los habitantes del sector.

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Promociones y modelo Ahorro Efectivo

La estrategia comercial se basa en el concepto Ahorro Efectivo, ofreciendo precios competitivos alineados con los de la Plaza Mayorista. Los clientes podrán acceder a un descuento del 30% en toda la tienda el viernes 27 de noviembre, día de la apertura oficial. Posteriormente, se aplicará un descuento del 20% durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, condiciones sujetas a términos específicos. Esta iniciativa busca atraer a residentes, trabajadores y visitantes hacia su propuesta de frescura y variedad.

Portafolio de productos y marcas propias

El supermercado ofrece un portafolio completo que incluye frutas y verduras frescas en espacios dedicados a la abundancia. La cadena incorpora carnes de su marca Quality Beef, destacando por su calidad certificada. Los consumidores encontrarán además granos, aceites, abarrotes, productos refrigerados, lácteos, bebidas y licores. La sección de aseo y cuidado personal completa la oferta, permitiendo realizar el mercado familiar en un solo establecimiento. Esta diversidad satisface las necesidades diarias de los hogares en la zona.

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Servicios y horarios de atención

La nueva sucursal dispone de 22 parqueaderos gratuitos, una zona de autopagos y un servicio de domicilios para entregas en hogares y oficinas. Los horarios de funcionamiento son de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. de lunes a sábado, y de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. los domingos y festivos. Estos servicios están diseñados para facilitar la logística de compra de quienes viven o transitan por Ciudad del Río, mejorando la accesibilidad al consumo básico.

Estrategia de expansión regional

Con esta apertura, Euro Supermercados suma una nueva sede a su red, que actualmente cuenta con 20 tiendas en Medellín, el Valle de Aburrá, Rionegro, Montería y Barranquilla. La ubicación en Ciudad del Río representa una apuesta por un sector con importantes cambios urbanísticos recientes. Carlos Alberto Jaramillo afirmó que llegar en el año del 25 aniversario es una forma de celebrar con la ciudad, reforzando la presencia de la marca en la región norte de Antioquia y consolidando su modelo de negocio basado en el ahorro real.