Múltiples naciones europeas enfrentan movilizaciones masivas en 2026 contra el modelo económico, exigiendo garantías en educación, salarios y vivienda ante el colapso del pacto social.

El cierre del año 2026 se ha caracterizado por un intenso ciclo de movilizaciones sociales en diversos países europeos, donde las protestas exigen mejoras urgentes en educación, salarios y vivienda. Estas acciones colectivas reflejan un cuestionamiento profundo al modelo económico vigente y a la capacidad de los Estados para garantizar el bienestar ciudadano.

Origen del malestar y el caso Urda en España

El punto de inflexión en la percepción pública llegó con el trágico accidente ocurrido en Urda, España, el mes anterior a estas movilizaciónes, que resultó en 80 fallecidos. Carmen, una alta directiva de viajes de El Corte Inglés, fue una de las víctimas mortales de este incidente. Su esposo dirigió un discurso a los medios en el que señaló que estas muertes son consecuencia del tipo de sociedad en la que todos vivimos, advirtiendo que se encuentra en la peor época del capitalismo de prisas.

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El viudo de la ejecutiva comparó la situación actual con el pasado laboral de los niños en las minas, argumentando que los capitalistas actuales buscan el dinero a la mayor velocidad posible. Afirmó que en todas las redacciones y trabajos ocurre lo mismo, donde el trabajo que realizaban tres empleados ahora lo hace uno solo. Su intervención, que acumuló más de 600.000 "me gusta" en Instagram, resonó en una sociedad que siente cada vez más distancia entre los mercados y las democracias.

El colapso del pacto social en Europa

España, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia y Portugal, entre otras naciones, atraviesan un momento donde las movilizaciones demuestran que el pacto social se está rompiendo mientras el capitalismo se fortalece. Este pacto social se definía como la promesa de un Estado de bienestar y las garantías de educación, salarios dignos y vivienda. El bienestar y la calidad de vida encuentran ahora brechas más amplias que dificultan alcanzar un punto de equilibrio.

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El pensador alemán Jurgen Habermas, quien falleció precisamente en este año 2026, ya advertía sobre una crisis derivada del capitalismo. En su obra "Problemas de legitimación en el capitalismo tardío", explicó que cuando el Estado fracasa en manejar la crisis, pierde legitimidad. El campo de acción del gobierno se restringe justamente cuando debería ser ampliado enérgicamente para cubrir los mínimos vitales.

Legitimidad y tres pilares de la demanda ciudadana

Este déficit de legitimación se puede traducir en tres razones principales que unen a varios países con historias específicas: vivienda, educación y costo de vida. La persistencia de estas dificultades plantea preguntas sobre el alcance de las políticas nacionales para responder a las transformaciones de la economía actual.

Asimismo, esto lleva a examinar hasta qué punto esos problemas y la gestión gubernamental afectan la confianza de los ciudadanos. Las instituciones que prometieron garantizar el bienestar enfrentan un escrutinio sin precedentes. La relación entre Estado, mercados y democracias parece cada vez más distante, lo que origina que las demandas sociales se intensifiquen.

Consecuencias y futuro inmediato

La realidad muestra que el ciento por ciento de las empresas españolas y mundiales aplican estas prácticas laborales intensivas. La sociedad debe cambiar este mundo entre todos, según la crítica expresada tras la tragedia de Urda. El año 2026 queda marcado por este despertar de conciencia sobre las graves consecuencias del modelo económico acelerado y deshumanizado.