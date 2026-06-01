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Europa podría recuperar millones de toneladas de materiales críticos para 2050

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Europa podría recuperar millones de toneladas de materiales críticos para 2050
Reciclaje De Materiales CríticosEuropa2050
📆6/1/2026 2:05 AM
📰ElNuevoSiglo
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Un estudio del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (Unitar) estima que la recuperación de materiales críticos podría sustituir hasta el 56% de la demanda primaria en 2050.

Europa podría recuperar entre 4,1 y 5,7 millones de toneladas anuales de materiales críticos para el año 2050, según un estudio del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (Unitar).

Estos materiales, como litio, cobalto, níquel, cobre y aluminio, son esenciales para tecnologías clave como vehículos eléctricos, energías renovables, electrónica y defensa. La recuperación de estos materiales podría sustituir hasta el 56% de la demanda primaria, según un escenario de economía circular avanzada. Esto se debe a que la cantidad de materiales críticos contenidos en productos puestos en el mercado europeo aumentaría hasta entre 8,4 y 12,2 millones de toneladas anuales en 2050.

Paralelamente, la generación de residuos que contienen estos materiales alcanzaría entre 5,2 y 6,4 millones de toneladas, de las cuales sería posible recuperar entre 4,7 y 5,7 millones. Estos incrementos dependen de inversiones sostenidas en infraestructura de reciclaje, diseño de productos pensados para el desensamblaje, y marcos normativos que incentiven el uso de materiales secundarios.

El estudio también cuantifica el impacto climático del reciclaje de materiales críticos, estimando que para 2050, las emisiones evitadas gracias a la recuperación de estos materiales podrían situarse entre 81 y 273 millones de toneladas equivalentes de CO2 por año

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