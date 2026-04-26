Eutanasia de Hipopótamos en Colombia: Obstáculos y Controversias

El plan para la eutanasia de 80 hipopótamos en Colombia enfrenta desafíos de coordinación, presupuesto y capacidad técnica, generando debate sobre su viabilidad y el impacto en las comunidades locales y el ecosistema.

El anuncio del plan para la eutanasia o control letal de 80 hipopótamos en Colombia ha generado una considerable controversia a nivel nacional. La implementación de esta medida se enfrenta a múltiples obstáculos que ponen en duda su viabilidad a corto plazo.

Entre los principales desafíos se encuentran la falta de coordinación efectiva entre el Ministerio de Ambiente y las corporaciones regionales encargadas de la gestión ambiental, como Cornare y Corantioquia. Esta descoordinación se manifiesta en discrepancias sobre el tamaño real de la población de hipopótamos, con cifras que varían entre 169 individuos según el Ministerio y cerca de 200 según estimaciones de Cornare.

Esta diferencia en el censo poblacional dificulta el seguimiento y la identificación de los animales que ya han sido sometidos a procedimientos de esterilización o inmunocastración, lo que podría llevar a sacrificar individuos que ya han sido intervenidos, desperdiciando recursos significativos que oscilan entre 40 y 60 millones de pesos por procedimiento. Además, las comunidades locales del Magdalena Medio denuncian una falta de participación en la toma de decisiones que afectan su territorio, su cultura y su economía turística, limitándose su involucramiento a visitas de campo y monitoreo participativo.

El presupuesto asignado para el plan, de 7.200 millones de pesos del Fondo para la Vida, se considera insuficiente por expertos como el biólogo Germán Jiménez, quien estima que se requiere una inversión de al menos uno o dos millones de dólares para reducir efectivamente el crecimiento de la población. Este cálculo, aunque coincide con el presupuesto propuesto, se considera conservador, ya que no contempla el aumento de los costos de búsqueda y captura a medida que la población disminuye y los animales se dispersan.

La falta de un cronograma claro y la necesidad de una planificación a largo plazo, que supera las capacidades actuales de Cornare, también son factores que ponen en duda la posibilidad de alcanzar la meta de eutanasia de 80 hipopótamos. La complejidad del proceso, que requiere la participación de fundaciones, universidades y respaldo técnico especializado, así como la ausencia de personal capacitado para cazar de forma letal a un animal de tres toneladas en entornos silvestres, complican aún más la situación.

La situación actual representa un peligro continuo para los habitantes y la biodiversidad en Antioquia, Boyacá, Santander y Bolívar, donde los hipopótamos son avistados con frecuencia en áreas urbanas y rurales. La controversia en torno a este plan subraya la necesidad de un enfoque integral y coordinado para abordar el problema de la población de hipopótamos en Colombia, que combine medidas de control letal con estrategias de esterilización, educación ambiental y participación comunitaria





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hipopótamos Eutanasia Colombia Control De Plagas Medio Ambiente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juez avala eutanasia de hipopótamos en Colombia y concluye que otras alternativas no frenan su expansión ni el impacto ambientalEl Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá analizó una serie de tutelas presentadas contra el Estado para frenar la ejecución del protocolo de eutanasia de hipopótamos en el país.

Read more »

Juzgado niega tutelas que pretendían frenar plan de eutanasia de hipopótamosDOLAR

Read more »

Juzgado de Bogotá avala la eutanasia de hipopótamos en ColombiaUn juez en Bogotá confirmó la legalidad de la eutanasia controlada de hipopótamos como medida para controlar la población de esta especie invasora, descendientes de los animales de Pablo Escobar. La decisión se tomó tras evaluar acciones de tutela y considerar insuficientes otras estrategias como la esterilización y reubicación.

Read more »

¿Vive en un primer piso? Este gasto de administración podría no aplicarleSi vive en un primer piso, este cobro podría no aplicarle en Colombia.

Read more »

ManpowerGroup lidera ranking de mejores empresas para trabajar en Colombia en 2026En esta misma medición, Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup Colombia, fue reconocido como el mejor CEO.

Read more »

Juez considera que eutanasia a hipopótamos es la más viable para proteger el ecosistemaTras estudiar una serie de tutelas para frenar la ejecución de varios ejemplares en el país.

Read more »