Eva Ferrer denuncia visita de Euclides Torres a la Casa de Nariño durante declaración fiscal

La exasesora Eva Ferrer reveló ante la Fiscalía que el empresario Euclides Torres ingresó a la Casa de Nariño registrado como si fuera su oficina, en el marco de las denuncias de corrupción contra el entorno de Verónica Alcocer.

La ciudadana española Eva Ferrer realizó este martes una nueva comparecencia virtual ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Durante esta diligencia, la exasesora presidencial amplió sus declaraciones previas sobre las presuntas irregularidades operativas y financieras detectadas en el entorno de la entonces primera dama, Verónica Alcocer. El foco principal de esta sesión fue la mención directa del empresario Euclides Torres y su acceso a la sede presidencial.

Detalle de la visita de Euclides Torres a la Casa de Nariño

El dato central revelado en esta sesión fue que el ingreso del empresario Euclides Torres a la Casa de Nariño habría quedado registrado a su nombre. Según el testimonio de la española, la documentación o el sistema interno reflejaba la reunión como si se hubiera realizado en la oficina personal del magnate, y no en los espacios gubernamentales correspondientes. Este detalle específico añade una capa de complejidad a las acusaciones de uso indebido de la infraestructura estatal para fines privados o de terceros.

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Actualmente, no se poseen más detalles técnicos sobre cómo se gestionó este registro específico dentro de la administración. Sin embargo, la naturaleza del asunto resulta altamente significativa dado el perfil de Euclides Torres. Este empresario es reconocido como uno de los mayores financiadores de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Además, Torres se ha consolidado como un megacontratista del Gobierno actual y lidera uno de los clanes políticos con mayor influencia en la región del Caribe colombiano.

Vinculación de financiamiento y contexto de las declaraciones

La referencia a Torres no es aislada, sino que se conecta con el testimonio de Nicolás Petro Burgos, hijo del entonces presidente, quien señaló durante un interrogatorio en el búnker de la Fiscalía que Euclides Torres habría financiado actividades clave de la campaña presidencial. Esta declaración se produjo en el mismo contexto de la diligencia virtual, la cual fue adscrita a la Fiscalía 76 de Bogotá, dependiente de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

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La comparecencia de Eva Ferrer responde directamente a una denuncia formal presentada por un representante del partido Centro Democrático. Esta acción legal se fundamenta en una serie de audios que fueron difundidos semanas atrás, en los cuales la española hacía señalamientos contundentes sobre presuntas prácticas irregulares dentro del Gobierno de Gustavo Petro. Las declaraciones se han extendido en varias sesiones virtuales debido a que la denuncian permanece fuera del territorio colombiano.

Otras figuras mencionadas y alcance de las acusaciones

Además de Euclides Torres, Eva Ferrer hizo referencia durante su testimonio a otras figuras políticas y familiares de la primera dama. Entre los nombres citados se encuentran Mario Alcocer, primo de Verónica Alcocer, y el senador Agmeth Escaf. Asimismo, mencionó a Manel Grau, quien ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la española por los señalamientos que ha hecho de manera pública sobre su gestión y vínculos.

Las acusaciones formuladas por la española abarcan un espectro amplio de delitos graves, incluyendo presuntos hechos de corrupción, tráfico de armas y tráfico de drogas. Un punto crítico de su relato involucra un supuesto traslado de 2,5 millones de dólares desde Venezuela hacia Colombia. También ha aludido a posibles irregularidades relacionadas con ciudadanos italianos, quienes, según su relato, conoció antes del inicio de la campaña electoral de 2022.

Reacciones, denuncias internacionales y próximos pasos

El caso ha trascendido las fronteras nacionales, ya que la semana pasada Eva Ferrer también rindió declaración ante autoridades de Estados Unidos. Inicialmente, sus denuncias se hicieron públicas a través de grabaciones difundidas por la revista Semana, donde describió al entorno de Verónica Alcocer como una estructura organizada basada en testaferrato y movimientos irregulares de dinero. En una entrevista posterior, amplió sus acusaciones señalando el posible uso de aeronaves oficiales para viajes a Venezuela.

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Frente a estas acusaciones, Verónica Alcocer ha negado rotundamente los señalamientos. La entonces primera dama afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro únicamente viajó dos veces a Venezuela, y que ambos desplazamientos fueron para cumplir compromisos protocolarios estrictos. Además, sostuvo que en esos viajes no transportó más que equipaje de mano, desmintiendo las versiones sobre el transporte de cocaína o dinero en vuelos oficiales.