Evacúan Caracol Televisión por alerta de explosivos y dron en Bogotá

Caracol Televisión evacuó sus instalaciones en Bogotá este 7 de noviembre tras detectar un paquete sospechoso y un dron no autorizado, activando protocolos de seguridad.

Este sábado 7 de noviembre, las instalaciones principales de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta del noroccidente de Bogotá, fueron evacuadas de manera inmediata debido a una seria alerta de seguridad.

La medida preventiva se ordenó tras que perros especializados en detección de explosivos marcaran un paquete sospechoso dentro de la sede del canal, lo que activó los protocolos de contingencia.

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Alerta por paquete y dron no autorizado

Las autoridades confirman que la emergencia no se limitó al hallazgo del objeto sospechoso, ya que también se reportó la presencia de un dron no autorizado sobrevolando el espacio aéreo del edificio.

Esta combinación de factores llevó a la dirección y al cuerpo de seguridad del medio a priorizar la integridad de los trabajadores, ordenando una salida sorpresiva sin dar explicaciones inmediatas.

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El personal técnico, periodistas y presentadores abandonaron las instalaciones mientras la Policía Antiexplosivos iniciaba la revisión correspondiente para determinar si existía un riesgo real de detonación.

Verificación policial y estado actual

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el paquete contiene explosivos o algún artefacto capaz de causar una explosión, quedando esa responsabilidad en manos de los especialistas.

Los empleados y otras personas presentes deben permanecer fuera del edificio mientras avanzan las verificaciones técnicas en la zona, manteniéndose un perímetro de seguridad alrededor de la sede.

La situación permanece en desarrollo, con la expectativa de que, una vez termine la inspección, se conozca el contenido del paquete y se autorice el reingreso del personal a las instalaciones.

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El evento destaca la vulnerabilidad de los medios de comunicación ante amenazas mixtas que incluyen objetos físicos y vigilancia aérea no autorizada, requiriendo respuestas coordinadas rápidas.

Se espera que las autoridades emitan un comunicado oficial detallando las conclusiones de la investigación y las medidas correctivas que se implementarán para garantizar la seguridad futura.