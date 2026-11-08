Evacuación de Caracol Televisión por amenaza de bomba y drones

Caracol Televisión fue evacuada en Bogotá por alerta de bomba y drones. La empresa confirmó la intención de grupos ilegales de atacar las instalaciones en la noche del sábado.

Las instalaciones de Caracol Televisión fueron evacuadas de forma inmediata la noche del sábado en la ciudad de Bogotá, Colombia, tras activarse una alerta de seguridad que involucraba tanto al personal periodístico como al técnico. Este incidente ocurrió en medio de la transmisión del noticiero central de las siete de la noche, lo que generó una interrupción abrupta en las operaciones habituales de la cadena televisiva.

Origen de la alerta y detección de drones

La medida de emergencia se ejecutó rápidamente después de que se detectara la presencia de drones sobrevolando la sede principal de la empresa, lo que se interpretó como una señal de advertencia previa a un posible ataque. Aunque inicialmente se informó sobre una presunta amenaza de bomba, las fuentes extraoficiales confirmaron que la vigilancia aérea fue el factor determinante para ordenar la salida de todos los ocupantes del edificio.

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Testimonios del jefe de emisión en el momento crítico

Personas vinculadas con Caracol Televisión relataron a EL COLOMBIANO que la situación se tensó considerablemente cuando el jefe de emisión salió corriendo por los pasillos, instando a todo el personal presente a realizar una evacuación urgente. Esta reacción inmediata sugiere que la amenaza se consideraba inminente y directa, priorizando la integridad física de los cientos de empleados y visitantes que se encontraban en el edificio en ese momento específico.

Comunicado oficial sobre la intención de grupos ilegales

Alrededor de las 9:30 p.m. del sábado, Caracol Televisión emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para esclarecer los hechos y confirmar la gravedad de la amenaza recibida. La empresa declaró haber sido informada por las autoridades nacionales sobre la intención explícita de grupos ilegales de atentar contra sus operaciones, destacando que han adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a su personal y a sus instalaciones físicas.

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Ubicación estratégica de la sede principal afectada

La sede central que fue evacuada se encuentra ubicada en la Calle 103 número 69B, cuarenta y tres, en el barrio La Floresta, perteneciente a la localidad de Suba en el norte de la capital colombiana. Esta área geográfica es un punto neurálgico para varias empresas de medios y tecnología, lo que podría explicar por qué fue seleccionada como blanco para este tipo de acciones intimidatorias dirigidas contra el sector periodístico independiente.

Contexto de seguridad y próximos pasos legales

A pesar de la intensidad del incidente, fuentes cercanas a la empresa mencionaron que en los días anteriores no se habían registrado situaciones que se salieran de la cotidianidad operativa de un medio informativo de gran envergadura. Caracol Televisión indicó que cualquier información adicional sobre la investigación del caso será proporcionada exclusivamente por las autoridades competentes, mientras la policía y los agentes de inteligencia continúan monitoreando la situación para garantizar la seguridad de todos los involucrados.