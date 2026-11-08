Evacuación de emergencia en Caracol Televisión por alerta de bomba y dron

Caracol Televisión evacuó sus instalaciones en Bogotá tras una alerta de bomba y sobrevuelo sospechoso de un dron. Conoce los detalles del incidente ocurrido el 7 de noviembre.

Las instalaciones principales de Caracol Televisión en Bogotá fueron evacuadas de emergencia durante la noche del sábado 7 de noviembre. Este evento crítico se produjo tras la activación de una alerta por una presunta amenaza de bomba en la sede del medio de comunicación.

Detalles del incidente en La Floresta

El incidente obligó a desalojar al personal técnico, periodistas y presentadores que se encontraban laborando en el edificio en ese momento. La sede del canal de televisión está ubicada específicamente en el barrio La Floresta, situado en el noroccidente de la capital colombiana. La medida de seguridad se ejecutó de manera inmediata para garantizar la protección de todos los colaboradores presentes.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las personas dentro de las instalaciones recibieron la instrucción de evacuar el lugar. Inicialmente, no se les entregaron mayores detalles sobre los motivos específicos de esta drástica medida administrativa y de seguridad.

Causas de la alerta de seguridad

Según fuentes internas del canal, la orden de salida se impartió de manera sorpresiva. Esto ocurrió justo después de que se recibieran reportes sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en las inmediaciones directas del edificio.

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La información oficial fue confirmada por las autoridades a la publicación SEMANA. Estos funcionarios señalararon que la alerta también estaría relacionada estrechamente con el sobrevuelo sospechoso de un dron no autorizado en el espacio aéreo que cubre Caracol Televisión.

Reacción institucional y verificaciones

Ante estos reportes críticos, las directivas y el equipo de seguridad del medio priorizaron la integridad de los trabajadores. Por esta razón, ordenaron la evacuación preventiva de las instalaciones como medida de precaución máxima.

Por ahora, no se conocen detalles adicionales sobre el origen exacto de la amenaza. Tampoco se ha informado si las autoridades o los equipos de desactivación lograron encontrar algún artefacto explosivo real dentro o cerca del edificio.

Situación actual y próximos pasos

La situación continúa en desarrollo activo mientras se realizan las verificaciones correspondientes. Se mantiene el estado de alerta hasta que se despejen todas las dudas sobre la seguridad del perímetro.

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Se espera que las autoridades competentes proporcionen más esclarecimiento sobre el incidente una vez concluyan las inspecciones rutinarias en la zona.