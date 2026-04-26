Evacuación de Trump tras tiroteo en cena de corresponsales de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump, su esposa Melania y miembros de su gabinete fueron evacuados durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo. Un tirador ha sido detenido y líderes mundiales han expresado su condena y alivio.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos llevó a cabo una evacuación de emergencia del presidente Donald Trump , su esposa Melania y otros miembros clave del gabinete durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

Este incidente crítico ocurrió en el hotel Hilton de Washington, desencadenado por múltiples disparos que alteraron la tranquilidad de la noche. La rápida respuesta de las autoridades culminó con la detención del tirador, quien portaba un arma de fuego de gran tamaño al momento de su captura. La noticia de este atentado ha provocado una ola de condenas y expresiones de solidaridad a nivel internacional, con líderes mundiales manifestando su alivio por la seguridad del presidente Trump y su esposa.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su profunda consternación ante el tiroteo, manifestando su alivio al saber que el presidente Trump, la primera dama y los asistentes se encontraban a salvo. En un mensaje publicado en la plataforma X, Sharif calificó el incidente como perturbador y extendió sus oraciones por la continua seguridad y bienestar del presidente.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó enérgicamente el intento de agresión contra Donald y Melania Trump, reafirmando que la violencia nunca debe ser una opción para quienes defienden la paz. Rodríguez extendió sus deseos de buena voluntad al presidente y a su esposa, así como a todos los asistentes a la cena.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció, expresando su respeto al presidente Trump y a la primera dama, y enfatizando que la violencia nunca debe ser el camino a seguir. En un mensaje en X, Sheinbaum se alegró de que el presidente y su esposa estuvieran bien y reiteró su rechazo a la violencia.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, manifestó su alivio por la seguridad del presidente Trump y la primera dama, subrayando que la violencia política no tiene cabida en ninguna democracia. Carney expresó sus pensamientos con aquellos afectados por este preocupante incidente. Perú también condenó enérgicamente el tiroteo, expresando su solidaridad con el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos.

El país andino acogió con satisfacción la confirmación de que todos los asistentes al evento, incluido el presidente Trump, la primera dama y los miembros del gabinete, estaban fuera de peligro. La reacción internacional continuó con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien rechazó todo acto de violencia y expresó su solidaridad con el pueblo estadounidense y la familia Trump. Paz enfatizó que ninguna forma de violencia, ya sea institucional o individual, puede tener cabida en una sociedad democrática.

El presidente de Argentina, Javier Milei, condenó lo que calificó como un nuevo intento de asesinato contra Trump, responsabilizando a la retórica violenta de la izquierda por este tipo de ataques. La Presidencia argentina emitió un comunicado en el que señaló que este fue el cuarto intento de asesinato que sufre el presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó su alivio por la seguridad del presidente Trump y la primera dama, calificando el ataque como cobarde. Abinader elogió la actuación de las fuerzas de seguridad estadounidenses y deseó una pronta recuperación al agente herido durante el incidente.

Este incidente ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las figuras públicas y la importancia de la seguridad en eventos de alto perfil, generando un debate global sobre la necesidad de fortalecer las medidas de protección y prevenir la violencia política. La comunidad internacional se une en la condena de este acto y en el deseo de un futuro donde la paz y la seguridad prevalezcan





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