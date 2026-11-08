Evacuación en Caracol Televisión tras amenazas del ELN en Bogotá

Caracol Televisión en Bogotá fue evacuada el sábado 7 de noviembre por presuntas amenazas terroristas del ELN, generando condena de autoridades y medidas de seguridad.

El sábado 7 de noviembre, la sede principal de Caracol Televisión en Bogotá fue evacuada de manera preventiva tras recibir información de autoridades sobre una supuesta amenaza de atentado atribuida a grupos armados ilegales. El canal confirmó en sus redes sociales que fue notificado por las entidades competentes sobre la intención de estos grupos de atacar a la institución mediática. Esta medida de seguridad afectó directamente a las instalaciones donde también operan el diario El Espectador y la emisora Blu Radio.

Despliegue de seguridad y respuesta institucional

Caracol Televisión aseguró haber implementado todas las medidas necesarias para proteger tanto a su personal como a sus instalaciones físicas durante la noche del 7 de noviembre. La empresa comunicó que cualquier información adicional sobre el desarrollo de los hechos sería proporcionada exclusivamente por las autoridades competentes. Simultáneamente, el diario El Espectador reportó que la Policía de Bogotá afirmó no existir evidencia de explosivos en las inmediaciones o al interior del edificio. Un representante de la policía señaló brevemente que no había pruebas de artefactos explosivos, aunque no detalló el nivel exacto del despliegue policial en la zona.

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Amenazas dirigidas a medios de comunicación

La emisora Caracol Radio también fue impactada por este ciclo de alertas, confirmando que fue informada en las últimas horas sobre el riesgo de posibles ataques contra su empresa y otros medios de comunicación. La estación afirmó que, en coordinación con las autoridades, activaron protocolos preventivos para salvaguardar a periodistas, colaboradores y visitantes. A diferencia de la sede de Caracol Televisión, la ubicación de Caracol Radio en el edificio Plaza 67, que también alberga a la Agencia EFE y el diario español El País, no fue evacuada. Testigos de la Agencia EFE observaron únicamente la presencia de un par de policías vigilar la entrada de dicho edificio el sábado 7 de noviembre.

Posiciones de entidades gubernamentales y opositoras

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó la información sobre amenazas contra Caracol Televisión como grave y profundamente preocupante. Marín expresó su solidaridad con los trabajadores del canal y rechazó categoricamente cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa. La funcionaria solicitó a las autoridades esclarecer los hechos con la mayor brevedad posible, verificar la veracidad de la información y adoptar medidas para proteger a los trabajadores. Para Marín, garantizar la seguridad de los periodistas es una obligación del Estado y una garantía esencial para cualquier democracia.

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El procurador Gregorio Eljach se sumó al repudio, reiterando la importancia de proteger la libertad de prensa como derecho fundamental e indispensable para una sociedad democrática. Por su parte, la Contraloría, bajo el liderazgo de Jorge Laverde, indicó que la libertad de prensa es un pilar fundamental que debe ejercerse sin amenazas. El senador David Luna advirtió que las alertas contra Caracol Televisión y Caracol Radio no significan que el riesgo haya desaparecido, instando a reforzar las medidas de seguridad y prestar máxima atención a estas señales.

Compromiso militar y condena de la impunidad

El senador Juan Manuel Galán pidió identificar inmediatamente a los responsables de los actos calificó como infames y cobardes. Galán afirmó que la impunidad no tiene cabida y que las autoridades deben garantizar que los responsables respondan ante la justicia. Esta postura fue respaldada por el ministro de Defensa, Jorge Mora, quien declaró que las fuerzas armadas no escatimarán esfuerzos para proteger la vida de los periodistas y comunicadores.

Mora específicamente mencionó las amenazas del ELN contra RCN y Caracol, asegurando que no quedarían en simples anuncios. El ministro afirmó que se desplegarán las capacidades necesarias para prevenir atentados, esclarecer los hechos, identificar y capturar a los responsables. El Estado reafirmó su compromiso de enfrentar el terrorismo con toda contundencia mientras protege la libertad de prensa.