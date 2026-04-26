Evacuación en la Casa Blanca durante Cena con Corresponsales por Disparos

El presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance fueron evacuados de la cena anual con corresponsales en la Casa Blanca tras escucharse disparos en las cercanías del evento. El Servicio Secreto actuó rápidamente para asegurar al mandatario y al vicepresidente. El FBI investiga el incidente y ha detenido a un sospechoso.

La noche del 25 de abril, la cena anual con corresponsales en la Casa Blanca se vio interrumpida por un incidente de seguridad que obligó a la evacuación inmediata del presidente Donald Trump y del vicepresidente J.D.

Vance. El evento, que se desarrollaba con normalidad, se vio sacudido por el sonido de disparos provenientes de las inmediaciones del salón donde se encontraba el mandatario y otros asistentes. La reacción del Servicio Secreto fue rápida y contundente. Agentes de la unidad de protección presidencial actuaron con presteza para asegurar al presidente Trump y al vicepresidente Vance, escoltándolos fuera del salón en medio de la confusión y el pánico generalizado.

Videos capturados por los asistentes y difundidos a través de las redes sociales muestran el momento de la evacuación, con personas buscando refugio debajo de las mesas y el Servicio Secreto priorizando la seguridad del presidente y del vicepresidente. La situación generó una ola de incertidumbre y preocupación entre los presentes, quienes se vieron obligados a interrumpir la cena y seguir las instrucciones de los agentes de seguridad.

Posteriormente, el presidente Donald Trump abordó la situación en una conferencia de prensa improvisada, ofreciendo su versión de los hechos. El mandatario minimizó el peligro inmediato, afirmando que el tirador se encontraba a una distancia considerable y que no representaba una amenaza directa para su seguridad. Según sus declaraciones, el individuo disparó a un agente del Servicio Secreto, pero no logró acercarse al salón principal, que se encontraba fuertemente custodiado.

Trump elogió la actuación del Servicio Secreto, calificándola de 'profesional' y agradeciendo a los agentes por su rápida respuesta. Sin embargo, el presidente también recurrió al humor para comentar el incidente, bromeando sobre la peligrosidad de su profesión y sugiriendo que el senador Marco Rubio debería haberlo advertido.

A pesar de las bromas, Trump reconoció el impacto emocional del suceso, describiendo su sorpresa inicial al escuchar los disparos y su confusión al pensar que se trataba simplemente de una bandeja caída. El mandatario enfatizó que, a pesar de la distancia, el incidente fue 'impactante' y que la seguridad de la Casa Blanca debe ser una prioridad constante.

La declaración del presidente buscó tranquilizar a la opinión pública y transmitir una imagen de control y serenidad en medio de la crisis. La investigación del incidente está a cargo del FBI, cuyo director, Kash Patel, confirmó la detención de un sospechoso y el hallazgo de un arma larga en el lugar de los hechos.

Patel informó que se están examinando todos los restos balísticos, incluyendo el arma y los casquillos, y que se están llevando a cabo entrevistas exhaustivas a los testigos presentes en la cena. El FBI está trabajando para determinar los motivos del tirador y para esclarecer todos los detalles del incidente. La seguridad en la Casa Blanca ha sido reforzada significativamente tras el suceso, con un aumento de la presencia policial y la implementación de medidas de control más estrictas.

El incidente ha generado un debate sobre la seguridad de los eventos presidenciales y la necesidad de mejorar los protocolos de protección. Las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad del presidente y de todos los asistentes a eventos similares. La investigación continúa en curso y se espera que se publiquen más detalles a medida que avance el proceso de recopilación de pruebas y testimonios.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el incidente y ha ofrecido su apoyo al gobierno estadounidense en la investigación





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