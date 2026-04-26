Evacuación en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca por Disparos

El presidente Trump y la primera dama fueron evacuados durante la cena anual de la WHCA tras escucharse disparos en las inmediaciones. Una persona está bajo custodia mientras se investiga el incidente.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos llevó a cabo una evacuación de emergencia del presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, junto con varios miembros clave de su Gabinete, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ( WHCA ) celebrada este sábado.

La evacuación se produjo tras la audición de disparos en las inmediaciones del salón donde se desarrollaba el evento. Las detonaciones se originaron en el exterior del salón, cerca del escenario donde se encontraba la mesa principal presidida por el presidente y la primera dama. La respuesta del Servicio Secreto fue inmediata, y ambos fueron retirados del lugar poco después de que se escucharan los primeros disparos, priorizando su seguridad y la de los presentes.

Además del presidente y la primera dama, otros altos funcionarios del gobierno que asistían a la gala, llevada a cabo en el Hotel Hilton de Washington, fueron también evacuados. Entre los evacuados se encontraban figuras prominentes como el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. La rápida acción del Servicio Secreto buscaba asegurar la integridad física de todos los miembros del gobierno presentes en el evento.

Tras la evacuación inicial, se observó un incremento significativo en la presencia del Servicio Secreto dentro del salón, reforzando la seguridad y controlando el acceso al área. Poco después, se emitió una orden de desalojo para todos los asistentes, ya que el lugar fue declarado oficialmente una “escena del crimen”, según informó un periodista de la agencia EFE que cubría el evento.

La situación generó un clima de tensión y confusión entre los asistentes, quienes fueron guiados a abandonar el recinto de manera ordenada. La prioridad en ese momento era garantizar la seguridad de todos y permitir que las autoridades iniciaran la investigación correspondiente.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos emitió un comunicado oficial confirmando que se encuentra llevando a cabo una investigación exhaustiva del incidente relacionado con los disparos registrados en las cercanías de la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Según el comunicado, los disparos se produjeron en las proximidades del área principal de control de seguridad del evento, específicamente en la zona de los magnetómetros, lo que sugiere un posible intento de eludir los protocolos de seguridad establecidos.

La investigación se está llevando a cabo en estrecha colaboración con el Departamento de Policía Metropolitana, combinando recursos y experiencia para esclarecer los hechos. Las autoridades continúan evaluando la situación y recopilando pruebas para determinar la naturaleza del incidente y las motivaciones detrás de los disparos. El comunicado también confirmó que el presidente y la primera dama se encuentran a salvo, al igual que todos los demás individuos bajo la protección del Servicio Secreto.

Asimismo, se informó que una persona ha sido detenida y se encuentra bajo custodia en relación con el incidente, aunque su identidad no ha sido revelada. Las autoridades continúan evaluando el estado de los involucrados y recopilando información adicional para determinar la extensión de los daños y las posibles consecuencias del incidente. La investigación se centra en determinar si se trató de un acto aislado o si existe una amenaza mayor que requiera medidas adicionales de seguridad





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