Evacuación en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca por Disparos

El presidente Donald Trump fue evacuado de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras un incidente de disparos. Las autoridades detuvieron al sospechoso. Se reporta que el presidente está ileso.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , experimentó una interrupción dramática durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche, al ser evacuado del evento debido a un incidente de disparos.

Según reportes de la AFP y otros medios de comunicación, las autoridades lograron detener al sospechoso responsable de los disparos, y el propio Trump confirmó la detención. La situación generó un caos inmediato, con equipos tácticos desplegándose rápidamente y tomando posiciones en el escenario donde el presidente había estado sentado momentos antes de la evacuación. El hotel Hilton de Washington D.C.

, sede del evento, fue rodeado por la policía, mientras que helicópteros sobrevolaban la zona, intensificando la sensación de emergencia y preocupación. Afortunadamente, se confirmó que el presidente Trump no sufrió ninguna lesión durante el incidente. La evacuación se extendió a otros miembros prominentes del gobierno estadounidense, incluyendo al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

La sala principal del evento fue completamente evacuada, y los periodistas presentes confirmaron la rápida y ordenada salida de los asistentes. Aunque inicialmente hubo informes no confirmados sobre una posible herida, no se proporcionaron detalles específicos sobre la naturaleza o gravedad de la lesión, ni se confirmó si estaba relacionada directamente con el tiroteo.

La confusión reinaba en el lugar, con incertidumbre sobre las circunstancias exactas que llevaron al incidente en medio de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento al que Trump asistía por primera vez en su calidad de presidente. Testigos presenciales, como el doctor Oz, afirmaron haber escuchado disparos, lo que contribuyó a la atmósfera de pánico y alarma.

La respuesta policial fue inmediata y contundente, con un fuerte acordonamiento de la zona y la presencia constante de helicópteros sobrevolando el centro de la capital estadounidense. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), la organización responsable de la cena, se vio envuelta en la gestión de la crisis y la coordinación con las autoridades. Este incidente ocurre en un contexto de tensas relaciones entre el presidente Trump y la prensa.

Desde su llegada al poder, Trump ha mantenido una postura crítica y confrontacional hacia los medios de comunicación, tanto a través de declaraciones públicas como de acciones legales. Paralelamente, se ha observado una creciente influencia de aliados del presidente en el panorama mediático, como la reciente adquisición de Warner Bros Discovery (WBD) por Paramount Skydance, una empresa controlada por la familia Ellison, cercana a Trump.

La cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento tradicionalmente valorado por los presidentes como una oportunidad para interactuar con la prensa, siempre ha sido objeto de desdén por parte de Trump, quien a diferencia de sus predecesores desde la década de 1920, nunca ha mostrado interés en participar activamente en la velada. Este encuentro anual, que reúne a cientos de periodistas, directivos de prensa, figuras políticas y líderes empresariales, tiene como objetivo recaudar fondos para becas y premios destinados a apoyar el periodismo.

La interrupción del evento por un incidente de seguridad de esta magnitud subraya la creciente polarización y las tensiones que caracterizan el clima político actual en los Estados Unidos. La investigación en curso buscará esclarecer todos los detalles del incidente, incluyendo el motivo del ataque y la identidad completa del sospechoso, así como determinar si hubo alguna conexión entre el incidente y las tensiones existentes entre el presidente Trump y los medios de comunicación.

La seguridad en eventos de alto perfil como este será sin duda revisada y reforzada en el futuro





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