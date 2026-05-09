El Gobierno de Estados Unidos planea evacuar a 17 pasajeros estadounidenses del crucero desde la isla española de Tenerife a medida que el crucero atracé en el estado de Nebraska. Actualmente, el estado de Nueva Jersey mantiene bajo vigilancia a dos de sus residentes que estaban en contacto con un pasajero infectado por hantavirus en un viaje aereo internacional.

Está previsto que las 17 personas sean evacuadas desde la isla española de Tenerife, en donde se espera que atracé un crucero el domingo. El Gobierno estadounidense planea poner en aislamiento en un centro especial de cuarentena del estado de Nebraska a los 17 pasajeros estadounidenses que están a bordo del crucero.

Desde aquí serán trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska en Omaha, uno de los centros más avanzados del país. Hoy temprano, los CDC ya desplegaron un equipo de epidemiologos y profesionales médicos en Tenerife y la Base Aerea Offutt para evaluar el riesgo de exposición de cada pasajero estadounidense y recomendar medidas de monitoreo.

Los CDC también trabajan en la elaboración de pautas de seguimiento que van a comenzar a distribuir hoy mismo a los departamentos de salud estatales y locales estadounidenses. Actualmente, el estado de Nueva Jersey manténde bajo vigilancia a dos de sus residentes que estuvieron en contacto con una persona contaminada por hantavirus en un viaje aéreo internacional. Hasta la fecha se han confirmado tres fallecimientos asociados al hantavirus, más otras dos infecciones confirmadas y tres sospechosas





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