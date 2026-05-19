Evaluación Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos: La Asamblea de Santander afronta una 'falla estructural' en transparencia y acceso a la información

La evaluación independiente ha revelado debilidades estructurales en la comunicación y respuesta de la Asamblea de Santander a las solicitudes de información pública, según el programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos.

En una evaluación independiente sobre la vigencia 2024, el programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos reveló que la Asamblea de Santander afronta una ‘ falla estructural ’ en materia de transparencia activa y acceso a la información ciudadana.

El informe reveló debilidades estructurales en la forma como la Asamblea de Santander comunica su gestión y responde a las solicitudes de información pública realizadas por la ciudadanía. Según la directora de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, hay dos aspectos para mejorar: la transparencia activa y los tiempos de respuesta de los derechos de petición





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