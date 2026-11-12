Evelin Trejos busca medalla de oro en boxeo en Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026

La boxeadora Evelin Trejos clasifica a la final de 54 kilos en Dakar 2026 tras vencer a Yura Kanemaru. Colombia busca su segunda medalla de oro en estos Juegos.

La boxeadora colombiana Evelin Trejos se ha asegurado una oportunidad histórica para conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. Este jueves, la atleta originaria de Pereira competirá en la final de la categoría de 54 kilogramos, representando a Colombia en la búsqueda de su segunda presea máxima en estos Juegos continentales.

Trayectoria impecable y victoria estratégica en semifinales

El ascenso de Evelin Trejos a la gran final ha sido un recorrido de consistencia técnica y resistencia física. La pugilista cafetera comenzó su participación en la competencia con una victoria contundente por 5 a 0 ante la rumana Lasmina Moraru en los octavos de final. Posteriormente, aseguró su paso a las semifinales con un triunfo de 4 a 1 contra la australiana Belle Spicer en los cuartos de final, garantizando así su lugar en el podio de la disciplina.

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El partido decisivo contra la japonesa Yura Kanemaru fue un test de carácter y adaptación táctica. Trejos enfrentó un comienzo adverso donde su rival dominó el primer round con un marcador de 0 a 5, aprovechando la estrategia de Kanemaru para neutralizarla. Sin embargo, la colombiana renovó su mentalidad en el segundo asalto, respondiendo a los ataques con precisión y técnica, lo que le permitió ganar ese round por 3 a 2 tras una decisión dividida de los jueces.

En el tercer y último round, Evelin Trejos demostró su superioridad en potencia física y estado físico. Aprovechando la ansiedad de su oponente, la boxeadora impuso sus condiciones ofensivas y cerró el combate con un marcador de 4 a 1 en el round, sumando un resultado global final de 5 a 0. Este triunfo la posiciona como favorita para la pelea que se disputará el jueves después del mediodía, según la hora de Colombia.

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El panorama de medallas y el rival en la final

Colombia ya ha cosechado éxitos significativos en el boxeo de Dakar 2026, aunque con matices variados. El miércoles, el boxeador Izzon Galea perdió en las semifinales de la categoría de 50 kilogramos ante Ambekar Meetei Lairenlakpam de India, pero logró asegurar la medalla de bronce para el equipo nacional. Esta presea de bronce se suma a un historial general que incluye una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce, totalizando siete medallas hasta el momento.

La primera medalla de oro para Colombia en estos Juegos fue obtenida por la antioqueña Ilsa Mayerlín Córdoba, quien abrió las puertas al éxito en el panteón olímpico juvenil. Su victoria estableció un estándar de excelencia que ahora Evelin Trejos intenta igualar o superar en la categoría masculina, contribuyendo al legado histórico de la delegación colombiana que cuenta con 9 oros, 7 platas y 9 bronces en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Desafío final contra la representante de Uzbekistán

La final de los 54 kilogramos enfrentará a Evelin Trejos con la boxeadora uzbeka Sabrina Chakomanova. Este duelo promete ser un encuentro de alto nivel donde la experiencia acumulada en rondas anteriores será un factor determinante. La pugilista de Pereira deberá mantener el enfoque en su técnica de combate y resistencia para contrarrestar las habilidades de su rival asiática.

El respaldo integral a los atletas colombianos ha sido una constante, similar al reconocimiento dado a Emanuel Otálvaro, otro destacado boxeador colombiano cuya trayectoria incluye sacrificios y logros en la misma competencia. El éxito o el resultado de Trejos no solo impactará en la tabla de medallas, sino que reafirmará la posición de Colombia como una potencia emergente en el boxeo olímpico juvenil internacional.