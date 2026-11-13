Evelin Trejos gana plata en boxeo en Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La colombiana Evelin Trejos conquistó la medalla de plata en boxeo juvenil 54 kg tras perder la final ante Uzbekistán en Dakar 2026. Fue la medalla número 28 del país.

La joven boxeadora colombiana Evelin Trejos Salas logró la medalla de plata en la categoría femenina de 54 kilogramos durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Este hito deportivo consolidó su posicionamiento en la escena internacional y representó un avance significativo para la delegación nacional en Senegal.

Evelin Trejos Conquista Placa De Plata En Dakar

La deportista de 17 años, originaria de Pereira, Risaralda, disputó la final el jueves 12 de noviembre en el Dakar Expo Centre. En ese encuentro decisivo, se enfrentó a Sabrina Chakomanova, representante de Uzbekistán, quien finalmente se impuso. La victoria de la pugilista uzbeka se dio por decisión unánime de los jueces, lo que permitió a Trejos finalizar como subcampeona olímpica juvenil.

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Mecanismo Del Combate Y Detalles Técnicos

El choque por la medalla de oro comenzó con una estrategia defensiva y controladora por parte de Chakomanova desde el primer asalto. La especialista asiática dominó la distancia y dificultó las opciones ofensivas de la colombiana, terminando la primera ronda con un marcador favorable de 4-1. Durante el segundo round, Trejos intentó crear espacios para conectar sus golpes, pero su rival mantuvo la superioridad táctica.

En el tercer asalto, la boxeadora de Pereira incrementó su iniciativa para reducir la diferencia en el marcador. A pesar de los esfuerzos por cambiar el desarrollo del enfrentamiento, Chakomanova conservó su ventaja hasta el silbato final. El resultado global del combate fue una decisión unánime de 5-0 a favor de la pugilista uzbeka, asegurando el oro olímpico y la plata para la nación sudamericana.

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Recorrido Histórico Y Posiciones De Actores Clave

Esta distinción deportiva otorga a Evelin Trejos la medalla número 28 en la historia de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Este conteo considera las cuatro ediciones disputadas hasta el año 2026, marcando un récord acumulativo para el país. El Comité Olímpico Colombiano confirmó oficialmente el resultado y resaltó la capacidad de la boxeadora para superar a diversas rivales internacionales.

La trayectoria de Trejos hasta la cima del podio fue robusta y enfrentó desafíos en cada ronda. Comenzó su participación el domingo 8 de noviembre en los octavos de final contra la rumana Iasmina Moraru, ganando por decisión unánime de 5-0. En los cuartos de final del martes 10 de noviembre, venció a la australiana Belle Spicer con una decisión dividida de 4-1, asegurando como mínimo una medalla de bronce.

Impacto Real Y Desarrollo Del Torneo

El miércoles 11 de noviembre, Trejos enfrentó a la japonesa Yura Kanemaru en una semifinal decisiva. Aunque la pugilista asiática ganó el primer asalto por 5-0, la colombiana reaccionó en el segundo round con un marcador de 3-2. Finalmente, obtuvo una victoria parcial de 4-1 en el tercer asalto, lo que le permitió cerrar el combate con una decisión unánime de 5-0 y avanzar a la final.

Evelin Trejos Salas ha desarrollado su carrera bajo los procesos del Programa Avanzado de Desarrollo (PAD) del Ministerio del Deporte. Su historial incluye participaciones en los Juegos Intercolegiados de 2023 y 2024, competencias clave para identificar talentos juveniles. Su clasificación a Dakar 2026 le permitió competir contra las mejores boxeadoras del mundo, demostrando consistencia con tres victorias consecutivas antes de la final.