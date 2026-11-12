Evelin Trejos obtiene plata en boxeo en Dakar 2026

Evelin Trejos logró la medalla de plata en 54 kg en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras caer ante Sabrina Chakomanova por decisión unánime.

Evelin Trejos se consagró como medallista de plata en la categoría de 54 kilogramos femeninos de boxeo durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La pugilista colombiana cayó derrotada ante la representante de Uzbekistán, Sabrina Chakomanova, en la final disputada este jueves, pero aseguró un lugar histórico en el podio para el equipo nacional.

Detalle de la Final Contra Chakomanova

Sabrina Chakomanova se adjudicó la medalla de oro mediante una decisión unánime de los jueces con un marcador de 5-0 en cada asalto, demostrando dominio técnico durante todo el combate. La uzbeka salió desde la esquina roja y estableció el ritmo desde el inicio, imponiendo sus condiciones mientras Trejos enfrentaba dificultades para mantener la posición correcta.

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En el primer round, los árbitros emitieron varios llamados de atención a Trejos por mantener la cabeza baja, lo que limitó su capacidad ofensiva. La pugilista pereirana adoptó una postura más defensiva y tuvo problemas para encontrar espacios efectivos de ataque, mientras que los constantes abrazos y agarres complicaron aún más su estrategia. El asalto concluyó con un 4-1 favorable para Chakomanova.

La situación no mejoró significativamente para la colombiana en el segundo asalto, donde volvió a recibir sanciones por la posición de su cabeza. Chakomanova aprovechó esta desventaja táctica para sumar otro marcador perfecto de 5-0, quedando muy cerca de asegurar el título antes del round final. La representante de Uzbekistán mostró superioridad técnica clara en los dos primeros encuentros.

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Evolución de Trejos en el Tercer Round

Para el tercer y último asalto, Evelin Trejos cambió su enfoque con una actitud más ofensiva, buscando revertir el panorama desfavorable creado en los primeros encuentros. El combate se transformó en un intercambio constante de golpes, aunque la uzbeka logró administrar hábilmente la ventaja acumulada mediante un contragolpe efectivo y una defensa sólida que neutralizó los intentos de la colombiana.

Los jueces confirmaron la decisión unánime de 5-0 a favor de Sabrina Chakomanova, entregando así la presea dorada a la atleta uzbeka. Este resultado oficializó la obtención de la medalla de plata para Evelin Trejos, cerrando su participación en la final con una actuación que, aunque no logró la victoria, fue reconocida por su lucha y capacidad de adaptación bajo presión.

Recorrido Histórico en Dakar 2026

La trayectoria de Trejos hacia la final estuvo marcada por victorias contundentes que consolidaron su presencia en el torneo. En octavos de final, derrotó por decisión unánime (5-0) a la rumana Lasmina Moraru, demostrando control total desde el inicio del torneo. Posteriormente, en cuartos de final, venció 4-1 a la australiana Belle Spicer, asegurando su clasificación entre las mejores cuatro competidoras de la categoría.

En las semifinales, la colombiana enfrentó un reto mayor contra la japonesa Yura Kanemaru. Aunque comenzó con desventaja tras perder el primer asalto 0-5, Trejos reaccionó eficazmente, mejorando su ofensiva para ganar el segundo round por decisión dividida (3-2). En el tercer asalto, aprovechó su potencia física para imponerse 4-1, logrando una remontada histórica y una victoria global de 5-0.

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Impacto en la Delegación Colombiana

Este logro de Evelin Trejos representa un hito significativo para la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Su medalla de plata se suma al bronce obtenido previamente por el boxeador Izzon Galea, quien aseguró su lugar en el podio de los 50 kilogramos tras caer en semifinales frente al indio Ambekar Meetei Lairenlakpam.

Antes de la final de boxeo femenino, Colombia registraba un total de siete medallas en la competencia, compuestas por una de oro, dos de plata y cuatro de bronce. Con la incorporación de la presea de Trejos, el país amplió su cosecha total en Dakar, consolidando su presencia competitiva. Trejos se convirtió así en una figura destacada del boxeo colombiano en esta edición histórica de los juegos.