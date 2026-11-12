Evelin Trejos obtiene plata en boxeo en Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar

La colombiana Evelin Trejos gana plata en boxeo en Dakar 2026, sumando la segunda presea para Colombia en la disciplina y completando un histórico balance de ocho medallas.

La boxeadora colombiana Evelin Trejos cerró la participación del equipo nacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal, con una medalla de plata en la categoría de 54 kilogramos. Este logro individual representa la segunda presea para Colombia en la disciplina del boxeo durante estos juegos, después de que Izzon Galea conquistara un bronce en los 50 kilogramos. El país se despide de esta edición con un total de ocho medallas en la cuenta general.

Desarrollo detallado de la final en Dakar

El duelo decisivo enfrentó a Trejos contra la boxeadora uzbeka Sabrina Chakomanova en lo que se convirtió en el partido más exigente del torneo para la representante nacional. Aunque la colombiana mostró un esfuerzo notable durante todo el encuentro, no pudo evitar el marcador final de 5-0 a favor de su oponente, lo que le garantizó el segundo lugar en el podio. La victoria de Chakomanova se basó en una estrategia sólida que le permitió controlar los ritmo del combate.

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El primer asalto comenzó de manera adversa para Trejos, ya que Chakomanova marcó el tiempo y logró una superioridad táctica que se reflejó en el marcador parcial de 1-4. Durante el segundo round, la atleta colombiana no encontró la comodidad en el ring para hacer efectivos sus ataques, lo que resultó en una ronda adicional con un marcador de 0-5 en contra.

En el tercer asalto, Trejos incrementó su propuesta ofensiva y buscó reaccionar ante la desventaja acumulada. Sin embargo, Chakomanova mantuvo la distancia y la ventaja técnica, evitando cualquier situación que pudiera poner en riesgo el resultado final. El combate terminó con otro marcador de 0-5 en esa ronda, consolidando el resultado global del enfrentamiento.

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Trayectoria hasta la final y contexto histórico

La ruta de Evelin Trejos hacia la medalla de plata estuvo marcada por victorias contundentes en las rondas previas. En los octavos de final, la boxeadora se enfrentó a la rumana Lasmina Moraru, a quien derrotó con un marcador de 5-0. Posteriormente, en los cuartos de final, superó a la australiana Belle Spicer con un resultado de 4-1, demostrando consistencia y solidez.

El paso decisivo para llegar a la gran final ocurrió en la semifinal, donde Trejos se midió contra la japonesa Yura Kanemaru. La colombiana venció a su rival por 5-0, asegurando así su cupo para disputar el oro contra Chakomanova. Este desempeño histórico la posiciona como la segunda boxeadora nacional en subir al segundo escalón del podio en la historia olímpica juvenil.

Anteriormente, en la edición inaugural de Singapur 2010, el atleta Juan Carlos Carrillo había obtenido la plata en la categoría de menos de 75 kilogramos tras perder la final ante el australiano Damien Hooper. El recorrido de Trejos sigue una estela de excelencia dentro del boxeo colombiano en este escenario internacional, sumándose a las expectativas creadas por otros atletas destacados.

Balance general y impacto en el equipo colombiano

Con esta medalla de plata, Colombia suma un oro, tres platas y cuatro bronces en Dakar 2026. Este resultado cierra la participación del país con un balance histórico de nueve oros, nueve platas y diez bronces en la edición actual de los juegos. La actuación de Trejos, junto con la de Izzon Galea, reafirma la fortaleza de Colombia en la disciplina del boxeo.

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El Comité Olímpico Colombiano destacó el esfuerzo y la preparación de las atletas para competir al más alto nivel. La contribución de los boxeadores en esta categoría es vital para el conteo total de medallas, que posiciona al país en una posición competitiva dentro del panorama internacional. La delegación colombiana finaliza su estancia en Senegal con un sentir positivo y orgulloso de los resultados alcanzados.