Evinka Tech Invertirá 4 Millones de Dólares para Expandir Red de Carga Eléctrica en Colombia

La empresa sudamericana Evinka Tech destinará US$4 millones para fortalecer la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Colombia, con el objetivo de instalar 150 nuevas electrolineras antes de 2026 y democratizar el acceso a la electromovilidad. El plan incluye la expansión de corredores viales estratégicos y alianzas para superar los obstáculos de la red eléctrica.

Evinka Tech , pionera sudamericana en infraestructura de carga para vehículos eléctricos, está impulsando su expansión en Colombia con una inversión de 4 millones de dólares. La empresa tiene como objetivo fortalecer el ecosistema de movilidad eléctrica en el país, donde ya circulan más de 19.700 vehículos eléctricos, según datos de Fenalco y la Andi.

Su estrategia se centra en desarrollar soluciones tecnológicas para reducir la brecha entre la creciente demanda de vehículos eléctricos y la escasa infraestructura de carga disponible. En el marco de su plan de expansión, Evinka Tech lanzó Ruta Zeero, una iniciativa diseñada para equipar corredores viales que actualmente carecen de puntos de carga. El proyecto comenzó con la inauguración de la primera electrolinera en Bogotá, situada en el kilómetro 1 después del Puente de Guadua, sobre la calle 80. Posteriormente, se habilitó un segundo punto en Medellín, en la comuna 14, barrio La Aguacatala. Andrés Albarracín, country manager de Evinka Tech, destacó que Medellín y Bogotá se están consolidando como los principales centros de electromovilidad del país. Explicó que los usuarios dispondrán de seis electrolineras a lo largo del corredor que une ambas ciudades, facilitando así sus desplazamientos. Las estaciones restantes se ubicarán en puntos estratégicos como Ruta del Sol, Guaduas, Doradal y Cocorná, asegurando cobertura en rutas clave. Estas estaciones ofrecerán cargadores agrupables y operarán las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El desarrollo de este corredor eléctrico cuenta con el apoyo de aliados como Autogas y Biomax, quienes integrarán las electrolineras en sus estaciones de servicio para brindar una experiencia más completa a los usuarios. Evinka Tech asumirá el costo total de cada punto de instalación, incluyendo infraestructura, energía y operación, con una inversión aproximada de 300 millones de pesos por electrolinera. Este modelo busca acelerar la implementación de la red sin repercutir los costos en los aliados. La compañía proyecta instalar 150 nuevas electrolineras en Colombia antes de finalizar 2026, con puntos en Medellín, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. De estas, 40 se ubicarán en la capital antioqueña. Esta expansión responde a la baja proporción actual de cargadores por vehículo eléctrico en Colombia, estimada en un punto de carga por cada 160 vehículos vendidos. Para agilizar el crecimiento de la red, Evinka Tech busca alianzas con centros comerciales, unidades residenciales y otras superficies con áreas de estacionamiento y capacidad eléctrica de al menos 50 kilovatios. Bajo este esquema, la multinacional financiará completamente la instalación, cubrirá los costos de energía y compartirá un porcentaje de los ingresos por carga con los propietarios de los espacios. La empresa también aspira a democratizar el acceso a la energía, considerando que muchos usuarios no pueden instalar cargadores en sus hogares, a pesar de las inversiones que pueden oscilar entre 7 y 12 millones de pesos. A pesar del progreso del proyecto, Evinka advierte que uno de los principales obstáculos para la consolidación de la movilidad eléctrica en Colombia es la limitada capacidad de la infraestructura eléctrica. Según Albarracín, mientras en otros países la obtención de potencia adicional para un punto de carga puede gestionarse en tres meses, en Colombia este proceso puede extenderse hasta ocho meses, lo que retrasa la expansión de la red pública. La compañía señala que el incremento en el uso de vehículos eléctricos en el país se debe más a la reducción de costos operativos que a motivaciones ambientales. Este patrón, corroborado por el más reciente informe de movilidad de Fenalco y la Andi, revela un cambio en la lógica de adopción, donde la eficiencia económica se convierte en el principal impulsor de la transición. Con la inauguración del primer punto en La Aguacatala, Evinka Tech da inicio a un ambicioso plan para establecer una red pública de carga eficiente en Colombia y facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible y económicamente viable





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