Ex-ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba podría enfrentar una pena de muerte o cadena perpetua por la imputación por asesinato que afronta. La Fiscalía enfrenta cargos contra él por la muerte de cuatro aviadores en 1996, cuando él era ministro de las Fuerzas Armadas y ahora enfrenta cargos criminales en Estados Unidos y está preso en Nueva York.

Ocurrió cuando el expresidente fue ministro de las Fuerzas Armadas podría afrontar una condena de pena de muerte o cadena perpetua por la imputación por asesinato que afronta.

Esta es una imputación, hubo una orden emitida para su arresto, así que esperamos que él aparezca aquí por su propia voluntad o por cualquier otra forma y vaya a prisión tras revelarse los cargos contra Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996, cuando él era ministro de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, no voy a comparar casos.

En segundo, como dije hace unos minutos, imputamos a hombres que no están físicamente en Estados Unidos todo el tiempo. Este no es un nuevo proyecto o aventura para nosotros. El Departamento de Justicia revelaba este miércoles que, en la corte federal del Distrito del Sur de Florida, Castro afronta cargos desde abril por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronave y asesinato, por presuntamente ordenar el derribo de dos avionetas el 24 de febrero de 1996.

El primer delito le valdría un máximo de cadena perpetua, el segundo cinco años en prisión y por cada uno de los cuatro asesinatos afrontaría. La Fiscalía objetiva a Castro de ordenar el derribo de las avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EE. UU.

, y Pablo Morales, residente legal, todos de origen cubano, como parte de su trabajo con Hermanos al Rescate, que auxiliaba a balseros que intentaban escapar de la isla. Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez





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