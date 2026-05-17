Exalcalde colombiano capturado por redes de narcotráfico en Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la captura del exalcalde de Guachené, Cauca, Jesús Elver González, más conocido como ‘Chucho’, y otros cuatro miembros de una presunta red de narcotráfico en una acción conjunta entre la Policía Nacional y la DEA. González había mantenido una red de narcotráfico en los Estados Unidos vinculada a carteles mexicanos y tenía 5 kg de fentanilo.

La captura con fines de extradición del exalcalde de Guachené, Cauca, Jesús Elver González, conocido con el alias de ‘Chucho’, fue confirmada este sábado por el presidente de Colombia , Gustavo Petro, quien lo señaló de presuntos nexos con redes internacionales de narcotráfico vinculadas a carteles mexicanos.

A través de su cuenta en X, el mandatario informó que el exfuncionario fue detenido junto a otras cuatro personas durante operativos adelantados en diferentes regiones del país. Según indicó, las acciones se desarrollaron en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Valle del Cauca, en coordinación entre la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Entre los capturados está alias ‘Chucho’, exalcalde de Guachené.

Mantenía una red en los EEUU con carteles mexicanos y allí se incautó 5 kilogramos de Fentanilo. Se ha capturado a cinco personas con fines de extradición en Guajira, Norte de Santander y Valle del Cauca, en acción conjunta de la Policía Nacional con la DEA. El mandatario también aprovechó el anuncio para cuestionar la relación entre estructuras criminales y algunos sectores políticos del país.

‘La política sigue siendo el empoderador del crimen’, afirmó Petro al referirse al caso del exalcalde caucano, quien además había aspirado a la Cámara de Representantes por ese departamento. En el mismo pronunciamiento, el presidente alertó sobre las rutas utilizadas para el tráfico de ketamina ilegal hacia Colombia. Según lo expuesto por el mandatario, las autoridades han identificado movimientos de esta sustancia desde Ecuador utilizando corredores terrestres y marítimos.

Gustavo Petro anunció que exalcalde colombiano fue capturado por caso ligado al fentanilo. Por ahora, las investigaciones continúan mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial y en la recopilación de pruebas sobre los presuntos nexos de los capturados con redes internacionales de narcotráfico





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