Exasistente Forense de Cúcuta Investigado por Cobros Indebidos a Familiares de Fallecidos

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga a un ex asistente forense de Medicina Legal en Cúcuta por presuntos cobros indebidos a familias de personas fallecidas.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación contra Jefferson Vladimir Merchán Cote, exasistente forense de la sede de Medicina Legal en Cúcuta , luego de conocerse denuncias sobre presuntos cobros indebidos a familiares de personas fallecidas. El caso salió a la luz cuando un juez de control de garantías ordenó su reclusión en centro carcelario el pasado 10 de septiembre, al considerar que habría solicitado sumas entre 20.000 y 100.

000 pesos para facilitar información relacionada con cadáveres. Según la Fiscalía, existen indicios que lo relacionan con al menos 15 episodios delictivos en los que, a través de intermediarios de funerarias, recibía pagos para acelerar trámites de entrega de cuerpos. La investigación también reveló que el dinero habría sido consignó a una línea telefónica vinculada directamente con Merchán Cote. A pesar de que no se había radicado una queja disciplinaria formal en su contra, la Comisión decidió abrir el proceso tras la relevancia que adquirió el caso en la opinión pública. El funcionario enfrenta cargos por concusión y cohecho impropio, los cuales no aceptó durante la imputación





Comisión Nacional De Disciplina Judicial Cobros Indebidos Asesor Forense Medicina Legal Cúcuta

